Teknisk feil på toglinje mellom Oslo og Romerrike vil føre til forsinkelser

– Vi vet at feilen ligger i en kabel, men vet ennå ikke omfanget eller hvor mange kabler som må skiftes, sier pressevakt Olav Nordli i Bane Nor til NTB.

Han sier at det fortsatt er usikkert hvor lang tid det vil ta for å løse problemet, og anslår at det vil ta ut døgnet.

Nordli beklager ulempene det påfører passasjerene.

Strekningen mellom Oslo S og Lillestrøm har færre spor i bruk, og togene vil derfor kjøre i kø, opplyser Vy på sine nettsider.

Annenhver linje L1, altså flytogene, i tillegg til L13 innstilles på denne strekningen. Reisende med lokale tog på strekningen mellom Oslo og Lillestrøm vil også oppleve forsinkelser.

