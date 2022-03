Kan huse 1.000 flyktninger på Scandic Helsfyr

Det ble registrert 108 nye asylsøkere fra Ukraina til Norge mandag. Totalt er det registrert 772 nye asylsøkere den siste uken, ifølge tallene fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Til Helsfyr

På det nye midlertidige mottaket på Scandic Helsfyr i Oslo startet den frivillige aktiviteten opp søndag formiddag. Samme kveld ankom det en buss med flyktninger fra Ukraina.

Tirsdag var det rundt 70–80 ukrainske flyktninger på Scandic Hotel Helsfyr.

– Disse er videresendt fra Nasjonalt ankomstsenter på Råde, skriver senior presserådgiver Vibeke Schjem i en e-post til Dagsavisen.

Hotellet er en del av beredskapstilbudet fra Oslo kommune og har en kapasitet på 1.000 plasser, fordelt på 420 rom, ifølge NTB.

[ – Så mange barn har vi aldri hatt her ]

Mye er uavklart

I et intervju med Dagsavisen fredag sa byrådsleder Raymond Johansen at han trodd at det bare var snakk om dager før Oslo ville bli anmodet om å ta imot flyktninger fra Ukraina.

Det skulle nærmest bare gå timer før den første bussen rullet inn foran Hotell Helsfyr, som riktignok var rigget som et mottak, og ikke et sted hvor de skal bosettes.

– Vi er klare til ta imot, sa Johansen, som selv møtte flyktningene på hotellet.

– Oslo kommune har lang erfaring, sist fra 2015 med å bosette flyktninger. Da sa vi oss villige til å ta imot 3.000, sa Raymond Johansen fredag.

Selv om det nå daglig kommer flyktninger til Norge, er situasjonen uavklart. Også når det gjelder etablering av mottaksplasser.

Det er i dag mye som er uavklart, når det kommer til situasjonen i Ukraina. UDI jobber med å opprette flere mottaksplasser i hele landet. — Vibeke Schjem, senior presserådgiver UDI

– Det er i dag mye som er uavklart, når det kommer til situasjonen i Ukraina. UDI jobber med å opprette flere mottaksplasser i hele landet. Når det kommer til konkrete lokaler, i deres region, må vi ta dette til regionskontorene våre og høre hva opprettes og hvor. Før vi kan svare ut hvilke steder eller lokaler dette eventuelt vil gjelde, må vi kontakte kommunen (e). Det er svært viktig for UDI at vi har et godt samarbeid med kommunene, og vi ønsker å forsikre oss om at kommunene har den informasjonen som de trenger, skriver Vibeke Schjem videre.

Vibeke Schjem, UDI (Nora Lie)

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) besøkte tirsdag flyktningmottaket i Porsgrunn, hvor UDI har bedt Stiftelsen Sana i Porsgrunn om å ta imot mellom 100 og 150 flyktninger. Foreløpig har det kommet rundt 50, skriver NRK.

– Vi er her for å lytte og gi uttrykk for at vi skal ta godt vare på dem i Norge, sa Støre ifølge statskanalen.

Det er hovedsakelig kvinner, barn og eldre som har kommet til mottaket. Flyktningene kommer fra flyktningmottaket i Råde og skal innkvarteres på et hybelhotell.

[ Ukrainas ambassadør med ny bønn til Norge ]

Stengt for andre

Direktør på Scandic Helsfyr, Ellen Ravnå, skriver i en e-post til Dagsavisen at de nå har stengt for andre gjester.

– I øyeblikket har vi ikke åpent som vanlig. Nå er vi mottakshotell gjennom beredskapsavtalen vår med Oslo kommune, skriver hun.

I øyeblikket har vi ikke åpent som vanlig. Nå er vi mottakshotell gjennom beredskapsavtalen vår med Oslo kommune. — Ellen Ravnå, direktør Scandic Helsfyr

– Venter dere flere flyktninger i tiden som kommer?

– Vi er i beredskap og er klare til å ta imot flyktninger i tiden fremover, sier hun.

Ellen Ravnå, direktør Scandic Helsfyr. (Scandic)

– Hvor lenge skal de være på hotellet?

– Det vil nok variere fra person til person, men oppholdene er i utgangspunktet kortvarige.

– Hva slags tilbud har de på Helsfyr?

– Vi sørger for kost og losji. Utover dette, så er det etablert et helsetilbud og de får utdelt startpakker med klær og hygieneartikler ved behov. Barna har tilbud om leker, lekerom etc., sier Ellen Ravnå.

– Helsfyr var et av karantenehotellene under pandemien. Hva slags avtale er det nå som ligger til grunn for bruken av Helsfyr?

– Vi har en avtale med Oslo kommune om å være beredskapshotell, og det var naturlig for oss å bistå som mottakshotell da vi ble spurt om dette, skriver hotelldirektøren.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen