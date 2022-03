– Krigen i Ukraina er en humanitær katastrofe. Ifølge FN har over 1 million mennesker flyktet til nabolandene den siste tiden, og tallet stiger for hver dag som går. Behovet for hjelp er stort, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Flyktninghjelpen er Norges største humanitære organisasjon og har vært til stede i Ukraina siden 2014.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen