Mann dømt til seks års fengsel for drapsforsøk i Oslo

I oktober i fjor ble mannen dømt til seks og et halvt års fengsel i Oslo tingrett. Mannen anket dommen, og i Borgarting lagmannsrett ble han dømt til seks års fengsel.

Ifølge dommen fra lagmannsretten forsøkte mannen å drepe den fornærmede, en mann i 30-årene, ved å stikke ham gjentatte ganger med en kniv. Mannen i 20-årene erkjente å ha angrepet den fornærmede med kniv, men forklarte i retten at han kun forsøkte å skade vedkommende.

Lagmannsretten skriver at de for sin del ikke er i tvil om at tiltalte hadde drapsforsett. Retten skriver videre at det i skjerpende retning må legges vekt på at tiltalte tidligere er straffet flere ganger for vold.

