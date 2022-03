Skolene i Oslo får kursing i å snakke med elevene om Ukraina

– Vi er opptatt av at ansatte i skolen snakker om situasjonen i Ukraina med elevene. Mange barn og unge opplever det som skjer, som skremmende. De får med seg nyhetssendinger og små videosnutter hvor de blir vitne til mennesker i en fortvilet og uoversiktlig situasjon. I skolen skal vi bidra til å trygge elever ved å snakke om det som skjer, sier Marte Gerhardsen, direktør i Osloskolen.

Hun sier at alle skoler i hovedstaden har fått praktisk hjelp til hvordan de kan snakke med elevene, og at de vil få tilbud om et kurs om hvordan man snakker med barn og unge om det som skjer i Ukraina.

I januar 2020 fikk alle skoler i Oslo utdelt jod-tabletter, som ledd i atomberedskap i Oslo kommune.

– Vi har oppfordret skolene til å gå gjennom planene sine og sørge for at de er oppdatert. I den forbindelse sjekker skolene lagrene med job-tabletter og om de har samtykke til å dele ut tablettene til elevene fra de foresatte, sier Gerhardsen.

Osloskolen forbereder seg også på å ta imot elever som kommer som flyktninger fra Ukraina.

