Drapssak på Oppsal i Oslo opp for retten på ny

Den nå 57-årige mannen ble i Oslo tingrett dømt til fengsel i tre år og sju måneder for uaktsomt drap. Aktoratet la ned påstand om elleve og et halvt års fengsel da saken var oppe for tingretten i mai i fjor – og anket dommen i sin helhet. Det er satt av seks dager til saken i Borgarting lagmannsrett.

Det var under en krangel i en leilighet i september 2018 at mannen skjøt kvinnen med hagle i en blokkleilighet på Oppsal. Han ringte selv etter ambulanse og fortalte at han hadde skutt samboeren, en 49 år gammel kvinne, ved et uhell. Politiet trodde ikke på forklaringen, men ifølge en rapport var våpenet hans defekt og gikk av ved sammenklapping.

Mannen har hevdet selv at han kun ville true kvinnen, men påtalemyndigheten mener at mannen drepte kjæresten sin med vilje.

Tiltalen omfatter også flere brudd på våpenloven i form av ulovlig kjøp av både våpen og ammunisjon, samt for uforsvarlig oppbevaring.

