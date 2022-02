Mann dømt til ni års fengsel for drap på Tøyen i Oslo

34-åringen har forklart at han var sekunder unna å bli slått i hodet med en jernstang da han stakk en kniv i brystet på den avdøde 15. mai i fjor i Oslo, skriver TV 2.

Vitner har forklart at tiltalte ble slått med jernstang før drapet.

Oslo tingrett mener at den domfelte var i en nødvergesituasjon kort tid før han stakk offeret med kniven, men mener situasjonen opphørte før drapet.

Retten anser volden 34-åringen ble utsatt for av en slik karakter at det teller som formildende, noe som betyr at han får noe lavere straff enn hva som er normalt i denne typen drapssaker.

– Tiltalte sier det var nødverge. Dommen er to år under aktors påstand, men den vil bli anket til lagmannsretten, sier den domfelte mannens forsvarer, Øyvind Bratlien, til kanalen.

