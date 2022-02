Flere branntilløp i Oslo – søppelkasser påtent

– De ble heldigvis slukket raskt, delvis av vitner på stedt og delvis av brannvesenet, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet fikk melding om den første brannen klokken 1.30, og mens de rykket ut til den, kom det melding om et nytt branntilløp like i nærheten. Stokkli forteller at søppelkassene som brant, sto inntil husvegger.

– Dermed var det en reell spredningsfare, og dette kunne gått mye verre om brannene ikke ble slukket så raskt som de ble, sier operasjonslederen.

Han sier søppelkassene åpenbart var påtent, og at politiet ser alvorlig på det som har skjedd.

Mens Stokkli snakket med NTB, kom det melding om en tredje søppelkasse som brant. Også den ble raskt slukket.

Flere politipatruljer søker i området etter mulige gjerningspersoner. Stokkli sier det også er funnet en sparkesykkel som har brent.

