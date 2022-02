Panikken sprer seg: – De er redde og vet ikke hva de skal gjøre

– Alt har lenge tydet på at han villle gjøre dette, men likevel er sjokket stort når han virkelig gjør det, sier ukrainske Natalia Ravn-Christensen til Dagsavisen.

Mer sjokkert enn redd

Natalia Ravn-Christensen startet den ukrainske foreningen i Norge i 2004, og var foreningens første leder. Nå følger hun situasjonen i hjemlandet minutt for minutt.

– Akkurat nå er jeg mer sjokkert enn redd. Jeg må prøve å samle tankene, være kald, og se hva jeg kan gjøre for å hjelpe, sier hun.

– Jeg er i en posisjon hvor jeg er trygg i Norge. Vi som er her må se hva vi kan gjøre for å hjelpe. Vestens reaksjon overfor Russland er veldig viktig, sier hun.

Akkurat nå er jeg mer sjokkert enn redd. Jeg må prøve å samle tankene, være kald, og se hva jeg kan gjøre for å hjelpe. — Natalia Ravn-Christensen

En rådgiver for Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier mange ukrainske soldater skal være drept hittil etter Russlands invasjon.

Det skriver nyhetsbyrået Interfax Ukraina , som siterer rådgiveren Oleksij Arestovitsj.

– Her er det soldater som skyter på hverandre. De vet at vi ikke har gjort dem noe, og det er ingen grunn til å angripe. Dette er en krig for krigens skyld, sier Natalia Ravn-Christensen fortvilet.

Tør ikke bruke tilfluktsrom

Foreldrene til Natalia bor i byen Lviv, nær den polske grensa. En by med 800.000 innbyggere.

– Jeg snakket akkurat med min far. Han sto i kø for å få bensin til bilen, forteller Natalia.

– Jeg har fått tilsendt bilder og videoer som viser at Russland har bombet et anlegg utenfor Lviv, sier hun med brist i stemmen.

Foreldrene har ingen andre steder å dra, og må holde seg hjemme.

– Det er et tilfluktsrom rett i nærheten av der de bor, men de tør ikke dra dit. Det er i kjelleren av en nietasjes blokk, som vil rase sammen om den bli bombet. De oppfatter ikke det som trygt å dra dit, sier hun.

– Andre jeg har snakket med forteller at de har sett video med russiske tanks og soldater. Uten at jeg har fått bekreftet at det virkelig stemmer, sier hun.

Foreldre til Natalia kan fortelle om butikker som tømmes for varer og at panikken brer om seg.

– Folk vet ikke hva de skal gjøre, eller hvor de skal dra. Det er klart at folk er redde, men alle prøver å holde hode klart og tenkte hva er fornuftig.

Syk i hodet

Ukrainere i Norge og verden forøvrig står samlet, og vil gjøre det de kan for å hjelpe sitt eget folk.

– Vi kan ikke gjøre så mye her fra Norge, men vi samler inn penger som vi kan sende til hjelpeorganisasjoner i Ukraina, sier hun.

De har ikke noe felles sted å møte fysisk i Norge, men det meste av informasjonen deles på en lukket facebookgruppe for ukrainere i Norge.

– Jeg får også mange meldinger og telefoner fra fortvilede medborgere. men også nordmann ringer og vil bidra. Klokken sju i dag tidlig ringte en eldre mann og spurte hva han kunne gjøre, sier hun rørt.

Hun er overrasket over at man i 2022, midt i Europa kan gå til det skritt å angripe et land med militær makt.

– Alt tydet etter han talte tidligere i uken at det var klinkende klart at han ville ta hele landet. Han bruker en retorikk som er totalt uakseptabel i en sivilisert verden, sier hun om Putin.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

-