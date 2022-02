Sykehjemsetaten i Oslo brukte over en million ekstratimer i 2020

Deles det på kommunens 24 sykehjem blir det ifølge Avisa Oslo 43.533 timer merarbeid og overtid per sykehjem, både på kommunale og private.

Ifølge arbeidsmiljøloven har deltidsansatte som de siste tolv månedene jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i perioden.

Sykehjemsetatens direktør Helge Jagmann sier at de i fjor fikk 96 krav om utvidet stilling og 99 krav om fast stilling fra ansatte i sykehjemmene.

– For å ha noe fleksibilitet er vi avhengig av å dele opp stillinger i mindre deler for å dekke opp for eksempel helger, forklarer han.

Jagmann mener ikke det er urimelig at etaten brukte over en million ekstratimer i 2020.

– Verken 2020 eller 2021 var vanlige år, og dette må ses i sammenheng med hvor stor denne institusjonen er. I mars 2020 hadde vi 700 ansatte ute i isolasjon og karantene, og både de ideelle, kommersielle og de kommunale sykehjemmene ble hardt rammet. Totalt har vi cirka 3.000 fast ansatte ved kommunale sykehjem og nesten det dobbelte totalt. Vi trenger fleksibiliteten for å dekke opp vaktene, sier Jagmann.

Etatsdirektøren legger til at de er interessert i å øke faste, hele stillinger. Han sier det skaper et godt arbeidsmiljø og gir stabilitet for flere parter, men at ufaglærte assistenter som opparbeider seg rettigheter, er en utfordring.

