Støre holder fast på at Ullevål sykehus skal legges ned

Det konstaterte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i Stortinget onsdag.

– I noen ytterst få saker kan representantene stemme fritt. Dette er ikke en slik sak, sa Støre, på spørsmål fra Rødts Bjørnar Moxnes. Han ville vite om regjeringspartienes representanter fra Oslo vil bli bundet til å stemme for en nasjonal reguleringsplan når den blir behandlet i Stortinget.

Moxnes påpekte at flertallet i Oslo bystyre ønsker å bevare Ullevål sykehuset.

– Det er ikke slik at det er kommunestyrene som vedtar hvilke sykehus som skal være i kommunen. Staten eier sykehusene og har ansvar for at vi har et godt sykehustilbud i hele landet, sier Støre.

Han konstaterer at regjeringen vil følge opp planen som alt er lagt.

