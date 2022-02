Naturvernere fra Oslo har reist til skogs for å hindre ulvejakta

– Vi vil ikke sitte hjemme mens ulv blir skutt, sier leder Helge Braathen i Naturvernforbundet i Groruddalen til Avisa Oslo.

Fredag forrige uke ga Borgarting lagmannsrett klarsignal til at ulvejakta kan starte i fylket. Så langt er 11 dyr skutt av en kvote på opp mot 28 dyr.

Braathen forklarer at målet er å redde så mange ulv som mulig, i påvente av at jakta eventuelt blir stanset på ny grunnet en anke til Høyesterett.

– Vi er 15–20 stykker som kjørte opp hit med fire biler. Alle har på seg vester fra Naturvernforbundet i Groruddalen, og vi håper at det nedskalerer situasjonen. Vi har med oss kaffe og matpakker og skal gå tur i skogen, sier Braathen om måten de har tenkt å være i veien for jegerne.

Politiet opplyser til avisa at de vet at det er aktivister i området, men at de ikke vil fjerne dem såframt de ikke forstyrrer ro og orden.

Lisensfellingsperioden er i utgangspunktet over tirsdag. Regjeringen har varslet at de er åpne for å utvide perioden, men MDG, SV og Venstre har gått sammen i et forslag til Stortinget om å stanse jakten.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) skal tirsdag møte svenske myndigheter for å diskutere en mulig utvidelse av ulvejakta.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen