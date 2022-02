Tre menn erkjenner straffskyld for postran på Etterstad og i Rygge

De tre er henholdsvis 60, 56 og 46 år gamle og hjemmehørende i Stockholm. De har ikke erkjent straffskyld tidligere.

– Dette er helt nytt for oss, kommenterte aktor i saken, politiadvokat Anne Cathrine Ingulstad Aga, ifølge Avisa Oslo.

Det var på morgenen 22. mai i fjor at Etterstad postkontor ble ranet av de tre mennene, ifølge tiltalen. To ansatte ble truet med pistol og tvunget til å åpne hvelvet på postkontoret, der ranerne tok med seg inntil 20.000 kroner.

De tre er også tiltalt for å ha ranet Høyden postkontor i Moss på morgenen 9. juni i 2018. Også her ble en ansatt truet med pistol, tvunget til å åpne hvelvet og ble påsatt håndjern. Her ble ransutbyttet 31.628 kroner, valuta til en samlet verdi av 249.198 kroner og frimerker til 110.836 kroner.

Saken går over tre dager i Oslo tingrett og startet mandag.

