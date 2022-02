2.241 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

Det viser tallene kommunen publiserer på sine nettsider. De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 3.560 smittede per dag.

Tidligere innebar testregimet at en større andel av befolkningen ble anbefalt å ta en PCR-test etter å ha testet positivt på selvtest. Omleggingene i testregimet har påvirket antallet registrerte tilfeller.

Smittetallene er høyest i Nordre Aker bydel. Her er det et smittetrykk på 9.152 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Smittetoppen i Oslo var 29. januar 2022 med 5.928 tilfeller på ett døgn.

Til sammen er 236.686 smittetilfeller registrert i Oslo siden mars 2020.

Her er smittetallene for Oslo og de enkelte bydelene

Det siste døgnet har FHI registrert 11.374 koronasmittede i Norge. Etter omlegginger i testsystemet registreres færre tilfeller enn før.

Tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) viser at det er registrert 1.202 flere enn samme dag i forrige uke.

24. januar 2022 gjorde FHI store endringer i testsystemet, slik at færre koronasmittede blir registrert i MSIS. På grunn av dette er ikke tall etter 25. januar sammenlignbare med tallene før.

Omleggingen innebærer at flere ikke lenger trenger å ta PCR-test etter å ha testet positivt på selvtest, og dermed blir smitten heller ikke registrert hos FHI. Folk oppfordres imidlertid til å registrere positive tester hos sin kommune.

FHI bruker nå i større grad andre måter å overvåke pandemien på enn smittetall. Hovedgrepet er å følge med på sykehusinnleggelser.

Søndag var 329 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var 35 flere enn dagen før. 42 av pasientene ligger på intensivavdeling, og av dem får 25 respiratorbehandling. Det er én mer på intensiv og to færre på respirator sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

Saken fortsetter under videoen

De siste sju dagene er det i snitt registrert 20.313 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 18.357, så trenden er stigende.

I alt har 1.035.753 personer nå testet positivt for korona i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet.

Til sammen er 1.513 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall.

22. januar 2022 ble det registrert 24.958 smittede i Norge, som er høyeste døgntall hittil med det gamle testsystemet.

9. februar 2022 ble det registrert 26.109 smittede i Norge, som er høyeste døgntall hittil med det nye testsystemet.

