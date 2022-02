Det skriver NRK.

Statnett har fått tillatelse til å erstatte dagens 21 meter høye strømmaster med nye på 38 meter. Det koster rundt en milliard kroner mindre å legge høyspentkablene i master enn å grave dem ned.

Alle partiene på Stortinget er enige om at ulempene i forbindelse med at mastene ikke er vurdert nøye nok. Rødt er det eneste partiet som vil be regjeringen om å grave ned kablene nå.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen