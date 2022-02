Siste del av veterinærtomten på Adamstuen i Oslo skal selges

I fjor kjøpte Oslo kommune tre firedeler av eiendommen. Kommunen ønsker å utvikle området med skole, flerbrukshall, kulturaktiviteter og bydelspark.

Nå legger Statsbygg ut resten for salg, en tomt på 15 mål og med en bygningsmasse på litt over 30.000 kvadratmeter.

Eksteriøret og deler av interiøret på administrasjonsbygningen fra 1914 er fredet, mens fire andre bygninger på eiendommen står på Byantikvarens gule liste. En ny eier må derfor samarbeide tett med kommunen og gå gjennom en omreguleringsprosess.

[ Krangler om byrådets bruk av 1,4 milliarder kroner: – Håpløst ]

Veterinærmiljøene har over 100 års historie på Adamstuen rett nedenfor Ullevål sykehus. Området ble lagt ut for salg etter at både Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet flyttet til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.

Statsbygg regner med å starte budprosessen i andre halvdel av april, og at ny eier kan overta eiendommen i løpet av høsten.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen