Bør du teste deg rett etter vaksine? Dette svarer FHI

Over 2,7 millioner nordmenn har nå fått tredje dose med koronavaksine, og onsdag var det 4.195 nye smittede i Oslo. Og mest smitte var det i aldersgruppen 30-39 år.

Men hva gjør du hvis du våkner dagen etter vaksinasjon med disse symptomene? Skal man regne med at det er forventede bivirkninger, eller er det en sjanse for at du er smittet?

Ingen utslag på test

Dagsavisen har spurt FHI, og overlege Siri Laura Feruglio, har dette klare rådet:

– Ved milde symptomer anbefaler vi testing, så det bør gjøres uavhengig av om man har tatt en vaksine, for å avklare om symptomene kan være forårsaket av koronaviruset.

En myte som har versert er om nylig koronavaksinering vil ha noe å si for testresultatet, og om man bør vente noen dager med å teste seg. Det er det ingen grunn til, påpeker Feruglio.

– Nylig vaksinering/oppfriskningsdose er ikke en kontraindikasjon for å ta en koronatest, og vaksinering vil ikke gi falske positive prøvesvar, skriver hun i en e-post til Dagsavisen.

Smittet når man tar dosen

Med tanke på at aldersgruppen som nå får dose 3 i Oslo, etter regelen om 20 ukers-intervall er sammenfallende med aldersgruppen som har høyest smitte, er det grunn til å regne med at noen er smittet uten å vite om det når de tar tredje dose.

Dersom man har forkjølelsessymptomer og feber over 38 grader skal man ikke møte opp til vaksinering, men dersom man likevel er smittet og ikke har merket symptomer, er det ikke farlig, kunne FHI-overlege Frode Forland fortelle Dagsavisen for en tid tilbake:

– Alle blir spurt før de får en vaksine om man har symptomer på covid. Dersom man har det, skal man vente med vaksinen og gå og teste seg. Dersom man ikke har symptomer er det ingen fare med å ta vaksinen selv om man er smittet uten å vite det. Det er ingen grunn til bekymring.

De som tester positivt før de rekker å ta tredje dose rådes imidlertid til å vente med vaksineringen, helst i tre måneder.

