Kulturbyråden: – Vondt å se skadene på vår felles storstue

– Heldigvis var skadene ikke så store som først antatt. Da jeg først fikk vite om dette, virket det som om bøkene fløt mellom etasjene, sier han til Dagsavisen.

Omar Samy Gamal. (Mimsy Moller)

Det er uklart når biblioteket Deichman i Bjørvika i Oslo kan åpne igjen.

– Vi vet ikke når vi kan åpne ennå. Vi må åpne opp gulvene og se hvordan det står til. Så må ting få tørke. Vi vil åpne så fort vi kan og vet nok mer i løpet av dagen, sier kommunikasjonsdirektør Jørn Johansen i Deichman til NTB.

I tredje etasje, som er hardest berørt, er det flyttet unna en del bøker som fikk vann på seg. Per nå virker det som om bøkene stort sett er berget.

– Det ser foreløpig relativt greit ut. Vi går gjennom dette nå. Det er jo en del tusen bøker vi skal se på, sier Johansen.





Begrenset

Byråden for idrett, kultur og frivillighet, som har ansvaret for biblioteket var raskt ute for å se skadene, og for å snakke med ledelsen for hovedbiblioteket og de som har ansvaret for boksamlingene.

– Da jeg var der var det ikke vått i det hele tatt. Heldigvis var brannvesenet raskt på plass, fikk skrudd av vannet, og begrenset skadene. Men det er vondt å se at dette skjedde i vår egen storstue, sier byråden, som også senere skal ha møter med bibliotekledelsen for å følge opp veien videre.

Deler av gulvet der vannet fløt ut er tatt opp, og brannvesenet startet tirsdag kveld med å tørke opp vannet.

– Bygget er konstruert til å tåle litt vann, men ikke at det blir liggende. Derfor er et viktig at det raskt tørkes opp, sier Omar Samy Gamal.

Branntilløp på Deichman i Bjørvika Brannvesenet jobber på Deichmanske bibliotek der det har vært et branntilløp. Sprinkleranlegget ble utløst, så det er mye vann i bygget og verdier må sikres. (Ørn E. Borgen/NTB)

Biblioteket holder stengt onsdag, men byråden er klar på at det skal åpnes igjen så raskt som mulig.

Politiet har mistanke om at brannen i sofaen er påsatt, og etterforsker saken. Blant annet har de innhentet teknisk materiale, som videoopptak.

– Det er ingen nye opplysninger i saken per nå. Hypotesen er fortsatt at brannen ble påsatt, sier kriminalvaktleder Mona Nordby i Oslo-politiet til NTB.





Tåler vann

I mange moderne bygg er det krav om automatiske brannslukningsanlegg. Sprinkleranlegget skal slå ut når en viss temperatur er nådd.

– De fleste sprinkleranlegg har en glassampull montert i sprinklerhodet som sprekker ved en viss temperatur. Når ampullen sprekker vil det strømme vann ut av sprinklerhode. Vannet kommer kun ut fra det eller de sprinklerhodene som har oppnådd tilstrekkelig høy temperatur. I dette tilfelle ser det ut til at anlegget har fungert som tiltenkt, og dermed hindret omfattende brann- og røykskader i bygget, sier kommunikasjonssjef i Oslo Brann og redningsetat (OBRE), Sigurd Folgerø Dalen til Dagsavisen.

Kommunikasjonssjef Sigurd Folgerø Dalen ved infoenheten i Oslo brann- og redningsetat (Lars Magne Hovtun)

– Som oftest vil røykdeteksjonen fange opp en brann før sprinkleranlegget løser ut. Detaljer rundt hendelsen i går er det for tidlige å si noe om, sier han.

Brannvesenet fikk melding om hendelsen 21.30 tirsdag kveld, en halv time før stengetid. Da var det 600 personer i bygget, som alle kom seg raskt ut.

– VI reagerte på en ABA (automatisk brannalarm) og var på plass med to biler fire minutter senere. Da hadde allerede sprinkleranlegget gjort jobben med å slukke brannen, sier Folgerø Dalen.

Når sprinkleranlegget slår ut, blir det som en dusj som sprer vannet ut over et større område.

– Hvor mye vann som kommer ut av et sprinklerhode defineres av dimensjoneringen på anlegget, sier han.

Et annet system

Med sofabrann i hovedbiblioteket, og flere tusen liter vann som spruter ut over bøkene, er det nærliggende å se bort til nabobygget, det nye Munchmuseet som åpnet i fjor høst.

Nye MUNCH-museet Avdelingsdirektør for marked og kommunikasjon Gitte Skilbred. (Beate Oma Dahle/NTB)

– Vi har et avansert brannvarslingsanlegg i nye Munchmuseet hvor vi har vært opptatt av å ivareta både folk og kunst på en sikker måte. Det er ikke montert sprinkelanlegg eller andre muligheter for innsig av vann i områder der kunst befinner seg, og dermed lav risiko for skade på verkene ved et eventuelt branntilløp, sier kommunikasjonsdirektør Gitte Skilbred til Dagsavisen.

Heller ikke kulturbyråden er redd for at noe sånt kan skje hos Munch.

– Der er brannsystemet utformet med tanke på hva bygget inneholder. Så Munchs samlinger henger trygt, sier han.

