En ukentlig innrapportering om sykefravær blant skoleansatte som Utdanningsetaten fikk fredag 4. februar, viser dramatiske tall om fravær blant ansatte både i skolen og Aktivitetsskolen (AKS) i hovedstaden.

I alt har 145 av byens 183 skoler besvart undersøkelsen forrige uke. Av disse oppgir hele 27 skoler, altså nesten hver femte skole, at de har «kritisk mangel på personell». Ifølge Utdanningsetaten innebærer dette at skolene ikke klarer å organisere skoletilbud og AKS med den bemanningen de har tilgjengelig.

– Ja, jeg er selvfølgelig bekymret over meldinger om høyt sykefravær. Det er stor variasjon mellom skolene og de ansatte strekker seg veldig langt for å gi et mest mulig normalt tilbud nå. Det jobbes på mange nivåer for å skaffe vikarer og jeg vet at skolene jobber hardt for å finne ordninger, sier Sunniva Holmås Eidsvoll, byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.

– Kan bli hjemmeundervisning

– Hvilke konsekvenser ser byråden for seg at dette har for elevene og de gjenværende lærerne?

– Mange elever er nå også syke, av ulike årsaker. På noen skoler betyr det noe mindre elevgrupper. Men for både elever og ansatte går det ut over lærings- og arbeidsmiljø når det ikke er mulig å gi det undervisningsopplegget og den tette oppfølgingen skolene normalt skal gi. Ansatte som er på jobb får en ekstra stor belastning og det er krevende, medgir skolebyråden.

Utdanningsetaten har også bedt skolene svare på hvor mange ansatte som er «utilgjengelig for å utføre arbeidsoppgavene sine».

I sum utgjør dette hele 2.254 medarbeidere, der lærerne teller nesten halvparten. I tillegg kommer flere hundre skoleassistenter, AKS-ansatte, ledere og folk i skolens administrasjon.

– Er det gjort eller planlagt å gjøre endringer i tilbudet på skolen/AKS?

– I ytterste konsekvens har skolene mulighet til å gi deler av et undervisningstilbud hjemme, dersom det er nødvendig for å sikre smittevernfaglig forsvarlig drift. Men dette er en mulighet som bare kan benyttes om alle andre tiltak ikke fører fram. Vurdering av hva som er smittevernfaglig forsvarlig drift skal baseres på situasjonen på den enkelte skole, understreker byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll.

– Vil du si at situasjonen er håndterbar ved alle skoler?

– Det er helt klart at noen skoler sliter mer enn andre og jeg forstår at ansatte er bekymret for at organiseringen skal «knele» nå som vi trolig er inne i en smittetopp, sier skolebyråden, som har følgende «bønn» til foreldre:

– Jeg ber også foresatte være forberedt på at det fortsatt kan være behov for å praktisere noe fleksibilitet lokalt ved at det kan bli hjemmeundervisning i kortere perioder for enkelte grupper. Helsemyndighetene mener vi nå er inne i en smittetopp og jeg håper vi snart er tilbake i en mer normal skolehverdag.

Ifølge etatens tall ligger fraværet blant elevene stort sett et sted mellom åtte og tolv prosent.

– Må vurdere forsvarligheten

Berit Elisabeth Høiby Tevik er leder i Fagforbundet barn og oppvekst Oslo, som organiserer både lærere, assistenter og AKS-ansatte i Oslo-skolen. Hun mener sykefraværstallene gir grunn til bekymring:

– Dette innebærer at man ikke lenger har nok folk på jobb til å kunne flytte på ansatte slik at de kan steppe inn og dekke opp for hverandre. I praksis betyr det at man ikke har nok voksne til å ivareta de oppgavene som skal gjøres, sier hun.

Berit Tevik forteller at barnehageansatte fortviler over bemanningskrise og koronasituasjonen. (Fagforbundet)

For mange elever betyr det at det ikke lenger er deres faste lærere som kjenner elevene og deres behov, som står for undervisningen.

Situasjonen er krevende. — Marte Gerhardsen, direktør Utdanningsetaten

– Kanskje er det en assistent som må inn og overta opplegget – hvis noe i det hele tatt er forberedt, sier Tevik.

I AKS vil sykefraværet innebære at det er færre voksne til å følge opp barna etter skoleslutt, som også utgjør mange timer per dag.

– I Oslo heter det aktivitetsskole fordi det skal være et forsvarlig pedagogisk tilbud og nok ansatte til at de får med seg det som foregår mellom barna, påpeker Tevik.

Hvor smertegrensen går før det kan bli aktuelt å sende hjem elever eller redusere åpningstiden på AKS, beror ifølge Tevik på en forsvarlighetsvurdering rektor må gjøre ved den enkelte skole.

– Forventer at de lytter

– Vi forventer at Utdanningsetaten lytter til både rektor, vernetjenesten og den enkelte tillitsvalgte som kjenner forholdene ved sin skole best i forhold til å kunne holde åpent. Mange elever har særskilte behov og er langt mer sårbare enn andre, understreker Tevik.

Ifølge Fagforbundet vil den tøffe bemanningssituasjonen over tid kunne gjøre at man kommer inn i en ond sirkel:

– At så mange har sykefravær vil naturligvis gi et mye tøffere arbeidspress på dem som er igjen på jobb. Over tid øker det faren for et enda høyere sykefravær, sier Berit Elisabeth Høiby Tevik i Fagforbundet barn og oppvekst Oslo.

Marte Gerhardsen, direktør i Utdanningsetaten i Oslo. (Mimsy Moller)

Direktør i Utdanningsetaten, Marte Gerhardsen, sier dette i en kommentar til situasjonen i Oslo-skolen:

– Smitten i samfunnet er høy nå. Det påvirker elevfraværet og sykefraværet blant de ansatte. Situasjonen er krevende, men rapportering fra skolene tyder på en liten bedring den siste uken, fremholder Gerhardsen og legger til:

– Ledelsen og ansatte har stått i en krevende situasjon lenge, og jeg er imponert over den jobben de gjør for gi elevene gode skoledager, til tross for stort sykefravær.

Får skolene tak i vikarer?

- Det er utfordrende å få tak i nok kvalifiserte vikarer. For å støtte skolene med flere vikarer har vi derfor etablert en felles vikarpool, som skolene kan hente folk fra. Vikarpoolen er hyppig brukt, sier direktør Marte Gerhardsen til Dagsavisen.

