Dyrevernorganisasjoner vant fram i retten – Oslo tingrett stopper ulvejakta

Like før jul vedtok Klima- og miljødepartementet å opprettholde rovviltnemndenes vedtak om felling av 25 ulver i de fire revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås.

Dyrevernsorganisasjonene Noah, WWF og Foreningen Våre Rovdyr tok saken til retten fordi de mener vedtaket var ugyldig. De begjærte da en såkalt midlertidig forføyning med mål om å stanse ulvejakta fram til lagmannsretten har behandlet ankesaken i den såkalte Letjenna-saken, som skal opp i retten igjen til sommeren.

Oslo tingrett kom i juli til at vedtaket om å felle ulvene i Letjenna-reviret var ugyldig, men denne dommen er anket. Uansett utfall når saken kommer opp for lagmannsretten i juni, er det grunn til å tro at den prinsipielle saken til sjuende og sist ender på Høyesteretts bord.

Jakt innenfor ulvesonen er mellom 1. januar og 15. februar. Etter dette er det paringssesong for ulven. Ulvene det er snakk om, lever i de fire revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen