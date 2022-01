Oslo-kvinne risikerer over 12.000 kroner i bot for smågodt-grafsing

Hendelsen skjedde 19. januar i fjor og ble plukket opp av butikkens overvåkingskameraer, skriver Avisa Oslo.

Kvinnen ble anmeldt av Meny, og politiet svarte med å ilegge henne en bot på 6.000 kroner for skadeverk. Kvinnen nektet å akseptere boten, som nå er oversendt til tingretten for behandling.

I retten vil politiets jurist kreve at boten skal økes til 7.200 kroner og samtidig kreve at kvinnen betaler for alt smågodtet som måtte kastes, skriver avisen. Ifølge forelegget som kvinnen har fått av politiet, krever Meny smågodtsvinnet på 5.282 kroner erstattet.

Kvinnen må møte i Oslo tingrett neste måned.