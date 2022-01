Oslo inviterer alle over 30 år til å få Moderna-vaksine

Dersom man bor i en annen kommune, er over 30 år og ønsker å ta koronavaksinen med Moderna, kan man få dette ved alle vaksinesentrene i Oslo. Det er nå et overskudd av Moderna-doser grunnet høyt smittetrykk og forskjøvet vaksineintervall, noe som gjør at dosene går ut på dato fra og med 2. februar, skriver kommunen i en pressemelding.

– Vi ser at smittesituasjonen i Oslo har gitt brått utslag i svært mange avbestilte timer på vaksinesentrene. Dette er doser som Oslo har fått som en del av den ordinære fordelingen fra FHI, og som etter planen ville vært satt hvis ikke smittetrykket hadde vært så høyt. Det har også påvirket antall innbyggere som møter til drop-in, forteller Tina Arnesen, leder av vaksineprogrammet i Oslo kommune.

Kommunen understreker at det er viktig å sette seg inn i intervallet mellom doser dersom man har flere doser.

Kommunen er også i dialog med FHI om mulighet for å redistribuere doser til nærliggende kommuner.

– Vi forventer å få satt en del av disse dosene de neste dagene, men med det høye antall avbestillinger vaksinesentrene nå opplever grunnet smittesituasjonen, anser vi det ikke som realistisk å få satt alle dosene innen utløp, sier Arnesen.