– Kollektivtrafikken vil være i en vanskelig situasjon med store tap lenge etter august

I forrige uke gikk miljø og samferdselsbyråd i Oslo, Sirin Stav (MDG) , ut i Dagsavisen og refset regjeringen for å premiere sydenreiser fremfor kollektivtransport. Fredag svarte regjeringen med å forlenge støtten.

MDG reagerte på at støtten for flyreiser varte til sommeren, mens koronastøtten for kollektivtransporten varte til ut mars. De frykter et dårligere kollektivtilbud, nedleggelse av ruter og at flere ville velge bil fremfor å reise med buss, trikk eller tog.

Løsning

I ettertid har altså regjeringspartiene Ap og Sp forhandlet med SV, og blitt enige om en løsning.

Kollektivstøtten forlenges dermed fram til 1. august. Det settes av 880 millioner kroner til kompensasjon for fallende billettinntekter i kollektivtrafikken. — Jon-Ivar Nygård (Ap), samferdselsminister





Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

MDG-byråden ønsket seg forutsigbarhet og bedre støtteordninger for kollektivselskapene.

– Ideelt sett burde støtteordningene for kollektivtransporten vart ut året, sa byråden forrige uke.

Det ønsket fikk hun ikke oppfylt.

– Kollektivstøtten forlenges dermed fram til 1. august. Det settes av 880 millioner kroner til kompensasjon for fallende billettinntekter i kollektivtrafikken. Det vil inngå i ordningen som allerede er opprettet via fylkeskommunene, der det ble satt av 600 millioner kroner fra januar til mars. Dette er altså nå videreført til august, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til Dagsavisen.

Pusterom

Samferdselsbyråden mener at forlengelsen gir et pusterom.

Jeg skulle helst sett at støtten var mer langvarig, fordi det tar tid å få de reisende tilbake — Sirin Stav (MDG), byråd

– Jeg er veldig glad for at støtten forlenges til august. Det gir litt mer pusterom til å planlegge for en ny normalsituasjon på sikt, framfor premature kutt, oppsigelser og nedskjæringer, men det betyr ikke at problemet er løst. Jeg skulle helst sett at støtten var mer langvarig, fordi det tar tid å få de reisende tilbake, skriver Sirin Stav i en e-post til Dagsavisen.

Sirin Hellvin Stav (MDG), byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

– Kollektivtrafikken vil være i en vanskelig situasjon med store tap lenge etter august, og kollektivselskaper over hele landet vil veldig raskt igjen havne i en situasjon hvor de må begynne å planlegge for kutt i tilbudet på grunn av manglende forutsigbarhet. Både ansatte og kollektivreisende fortjener bedre, sier hun videre.

Hun håper at kutt i kollektivtilbudet kan unngås.

– Konsekvensene av et kutt i kollektivtilbudet vil være økt biltrafikk og mer utslipp. Mange vil få en vanskeligere hverdag, og det vil gå aller hardest utover de som ikke har andre alternativer enn å reise med kollektivtransport, sier Sirin Stav.





