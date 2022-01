Osloskolen ber om få å droppe gult nivå

Én av fire skoler i Oslo svarte før helgen at de har kritisk mangel på personell, ifølge Utdanningsetatens undersøkelser.

Det vil si at de ikke klarer å organisere skole eller AKS med de ansatte de har tilgjengelig. Det inkluderer vikarer, organisering og bruk av overtid. Nå sier direktør for Utdanningsetaten i Oslo, Marte Gerhardsen at de ønsker å se bort fra trafikklysmodellen.

[ Slik er de nye reglene for koronatesting ]

– Sånn situasjonen er nå med høy smitte i samfunnet og liten sannsynlighet for alvorlig sykdom, ønsker vi en mest mulig normal skolehverdag. For å få til det ønsker vi fleksibilitet og mulighet til å kunne innføre hjemmeundervisning og redusert tilbud på enkeltskoler dersom situasjonen blir for krevende, uavhengig av trafikklysmodellen, sier Gerhardsen til Dagsavisen.

Hun forteller at de er i tett dialog med skolene.

– De forteller om en utfordrende hverdag. De ønsker fleksibilitet og handlingsrom for å kunne drive en god skole, til tross for det høye fraværet. Det betyr en skole der elevene har en mest mulig normal skolehverdag, men der hjemmeundervisning og redusert tilbud kan brukes på enkeltskoler dersom situasjonen blir for krevende, sier hun.

Også leder i Utdanningsforbundet i Oslo, mener det kan bli nødvendig med hjemmeundervisning.

– Vi vet jo at det skjedde før jul, og det kan bli aktuelt igjen. Dette er en situasjon som vi må følge fra dag til dag, med de smittetallene vi har nå. Er det ikke mennesker til å undervise og ta vare på elevene, så kan vi ikke holde åpent, sier leder Therese Thyness Fagerhaug.

[ Nå skal Osloskolens voldsplaner behandles. Lærertillitsvalgt har dette budskapet til skoledirektøren ]

– Hvordan har lærere og ansatte det nå?

– Jeg kan ikke si ofte nok at vi vet at de sliter. De som ikke er syke er veldig slitne, fordi de strekker seg langt. De kan nesten ikke få nok anerkjennelse for det, sier Thyness Fagerhaug.

Leder i Utdanningsforbundet Oslo, Therese Thyness Fagerhaug. (Rune Hammerstad fotorune.com)

– Hva er smertepunktet?

– Det må vurderes. Vi må spørre oss hva vi klarer, og hva som er forsvarlig. Vi har begynt å stille spørsmål ved om det er et forsvarlig arbeidsmiljø. Det er vanskelig å si at skolene og barnehagene oppfyller kravet om et helsefremmende arbeidsmiljø i dag, sier hun.

Særlig tilgangen på vikarer har vært for dårlig, både i skolene og i barnehagene, mener lederen av forbundet.

– Nå har vi vært i en pandemi i snart to år. Burde det vært gjort mer for å få tak i vikarer?

– Det varierer nok fra bydel til bydel, og jeg tror de har gjort hva de kan. Men den mangelen vi ser nå er noe vi kan ta med oss som en erfaring. Vi trenger et tilfang av barnehagevikarer, og dette har vi bedt om før pandemien også. Det trengs en vikarpool, som man kan hente vikarer fra, sier hun.

Framover håper hun på en god dialog mellom ansatte, skoleledere, skoleeier og politisk ledelse.

– Nå er vi i ferd med å nå en grense for hva lærerne klarer. Det er veldig viktig nå at det føles trygt for ansatte å ta dette opp med sin avdelingsleder. Det må bli lagt til rette slik at de som ikke er syke, ikke blir utslitt og syke av å være på jobb. Jeg tror den dialogen er helt vesentlig. For dette er en særskilt arbeidssituasjon for veldig mange i skoler og barnehager, sier hun.

Skoleeier – direktør for Utdanningsetaten i Oslo, Marte Gerhardsen forteller at de følger elevfraværet og bemanningssituasjonen i Osloskolen tett.

– Det viktigste de neste ukene er at skolene klarer å holde hjulene i gang, og gi elever et skoletilbud, til tross for økende fravær. Jeg er imponert over hva ansatte og ledere får til under krevende forhold.

Saken oppdateres.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen