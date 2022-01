3.296 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn – tangering av rekord

Det viser tallene kommunen publiserer på sine nettsider. De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 2.321 smittede per dag.

Smittetallene er høyest i Søndre Nordstrand bydel. Her er det et smittetrykk på 5.799 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Deretter følger Grorud og Gamle Oslo bydel med henholdsvis 5.158 og 5.147.

Tallene er lavest i bydelene Nordstrand, Nordre Aker og Frogner.

Forrige gang det ble registrert så mange smittede i Oslo var 11. januar 2022.

Til sammen er 137.060 smittetilfeller registrert i Oslo siden mars 2020.

Her er smittetallene for Oslo og de enkelte bydelene

Det siste døgnet er det registrert 15.987 koronasmittede i hele Norge. Det er 4.162 flere enn samme dag i forrige uke og det høyeste tallet så langt.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 11.774 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 7.356, så trenden er stigende.

Onsdag var 240 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var to flere enn dagen før.

106 av pasientene ligger på intensivavdeling, og av dem får 72 respiratorbehandling. Det er 32 flere på intensiv og 23 flere på respirator sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

Også døgnrekord onsdag

I alt har 554.778 personer nå testet positivt for korona i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet. Forrige døgnrekord for Norge var 19. januar 2022. Da ble det registrert 15.367 smittede.

– Dette viser at smitten fortsatt stiger i Norge, men ikke like kraftig som for to uker siden, sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i en kommentar om onsdagens smittetall til NTB.

– Lengre doblingstid enn antatt

Nakstad mener dagstallene tyder på en 50 prosent stigning sammenlignet med for en uke siden.

– Det kan derfor se ut som doblingstiden for omikron er nærmere ti dager. Det er gunstig fordi sykefraværet blir mindre og sannsynligheten for at innleggelsestallene stiger om en uke er mindre, sa Nakstad.

Til sammen er 1.412 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall.

