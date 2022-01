3.091 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

Det viser tallene kommunen publiserer på sine nettsider. De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 2.234 smittede per dag.

Smittetallene er høyest i Søndre Nordstrand bydel. Her er det et smittetrykk på 5.679 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Deretter følger Grorud og Gamle Oslo bydel med henholdsvis 5.060 og 5.055.

Tallene er lavest i bydelene Nordre Aker, Nordstrand og Ullern.

Smittetoppen i Oslo var 11. januar 2022 med 3.296 tilfeller på ett døgn. Til sammen er 133.740 smittetilfeller registrert i Oslo siden mars 2020.

Her er smittetallene for Oslo og de enkelte bydelene

Det siste døgnet er det registrert 15.367 koronasmittede i Norge. Det er 5.745 flere enn samme dag i forrige uke og det høyeste tallet så langt under pandemien.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 11.180 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 6.865, så trenden er stigende.

Tirsdag var 238 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var to færre enn dagen før.

74 av pasientene ligger på intensivavdeling, og av dem får 49 respiratorbehandling. Det er fem færre på intensiv og seks færre på respirator sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

I alt har 538.791 personer nå testet positivt for korona i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet.

Forrige døgnrekord for Norge var 15. januar 2022. Da ble det registrert 12.360 smittede.

Til sammen er 1.383 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall.

