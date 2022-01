Skal fordele over 160 millioner kroner: 817 bedrifter har søkt Oslo om koronastøtte

Millionene skal fordeles slik 138,6 til serveringssteder med skjenkebevilling og 25 millioner kroner til overnattingsvirksomheter, reisebyråer og reisearrangører.

– Da fristen gikk ut var det kommet inn krav på 840,3 millioner kroner, sier byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (Ap) til Dagsavisen.

Pressekonferanse med Oslo kommune om koronasituasjonen Byråd for næring og eierskap Marie Victoria Evensen (Ap). (Vidar Ruud/NTB)

– Enkelte har søkt feil, eller har søkt dobbelt, så det er 817 søknader til behandling, sier hun.

Disse har rapportert et omsetningsfall på 84,3 millioner kroner. I snitt er det et omsetningsfall på en million, mens det i snitt er søkt om en kompensasjon på 440.000 kroner. Taket på søknadssummen er på en million kroner.

– To virksomheter skiller seg ut, The Hub og Color Line, med et omsetningsfall på henholdsvis 38 og 76 millioner kroner, sier byråden.





Halv milliard

Før jul bevilget regjeringen en halv milliard kroner som skulle brukes som en kompensasjon til serveringssteder og reiserelaterte bransjer. Av disse fikk Oslo 160 millioner kroner til fordeling.

Det er varslet om en ny pott på en halv milliard kroner til senere i vinter.

– Håpet er at det kommer en samlet pott. Det er mye mer krevende å behandle søknadene flere ganger, enn å gjøre det en gang, sier Victoria Marie Evensen.

Hastesak

Etter planen skulle saken opp i ordinært bystyre 26. januar, men etter initiativ fra Frp, skal saken opp allerede torsdag, som et ekstraordinært bystyremøte.

– Vi tok opp dette i finansutvalget sist torsdag, for å finne ut om det var mulig å fatte vedtaket tidligere. Løsningen ble et ekstraordinært bystyremøte, sier finanspolitisk talsperson i Frp, Lars Petter Solås til Dagsavisen.

Lars Petter Solås (Frp) (Bjørn Inge Bergestuen / FrP)

Serveringsbransjen står nærmest med brukket rygg, og er den bransjen, sammen med reiseliv som har måtte ta koronastøyten hardest.

– Det haster med å få utbetalt pengene. Mange har husleie og andre utgifter som forfaller i månedsskiftet, og hadde vi først vedtatt dette senere, ville pengene først kommet i februar. Noe som ville vært katastrofalt for mange, sier Lars Petter Solås.

Jeg mener også at Oslo burde kommet med midler fra egen lomme, og ikke bare penger bevilget fra Stortinget, — Lars Petter Solås (Frp)

Solås reagerer på det han mener er sendrektighet fra byrådets side, siden de visste om dette allerede i desember, at pengene kom.

– Her burde det vært reagert mye raskere. Vi ser at andre kommuner allerede har utbetalt kompensasjonspengene, sier han.

– Jeg mener også at Oslo burde kommet med midler fra egen lomme, og ikke bare penger bevilget fra Stortinget, sier han.

Kun de med skjenkebevilling

Som i tidligere runder, er det kun virksomheter med skjenkebevilling som kan søke om kompensasjonsmidler.

– Dette er innenfor den søknadsbaserte ordningen, og er de som er hardest rammet. De har i praksis hatt næringsforbud, sier Solås.

Dette er kriteriene:

Virksomheter som har en eller flere skjenkebevillinger per 01.11.2021, inkludert de som driver på forrige eiers bevilling etter eierskifte.

Virksomheten må være registrert i MVA-registeret. Søker må være en kommersiell virksomhet. Det vil si å ha profitt som formål og/eller forutsetning. Søker må være privat og være en såkalt for-profitt-virksomhet. Det vil si å operere i et marked og skape fortjeneste. Kravet til kommersiell drift er at virksomheten eller deler av den over tid genererer et økonomisk overskudd ved produksjon, kjøp og salg av varer og/eller tjenester.

Søker må ha forretningsadresse i Oslo.

For overnattingsvirksomheter, reisebyråer og reisearrangører er det andre søknadskriterier som ligger til grunn.

