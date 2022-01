Etterlyser folkehelseplan for Oslo: – Oslos befolkning er i dårligere form etter pandemien

– Nå er vi i 2022, og byrådet har enda ikke kommet med en ny plan til bystyret, sier Frps nestleder i bystyregruppa, Aina Stenersen til Dagsavisen.

– Oslo har vært og er fortsatt i en krevende pandemi, og en undersøkelse gjort av Opinion viser at over halvparten av Oslo sin befolkning er i dårligere form nå enn før pandemien, og flere har utfordringer innen psykisk helse, sier hun.

Oslo-folk er i dårligere form enn før pandemien. (Kyrre Lien/NTB)

Tiltak for hele byen

Folkehelseplanen skal gi retning for kommunens arbeid de neste fire årene. Planen er en strategisk overordnet plan, samtidig som den inneholder konkrete tiltak som alle kommunenes virksomheter skal jobbe med.

Hovedmålet for folkehelsearbeidet i Oslo er at innbyggerne skal oppleve god helse og trivsel, uavhengig av hvem de er og hvor de bor i Oslo.

«Planen er særdeles viktig i arbeidet med å realisere byrådets visjon om at Oslo skal bli en grønnere, varmere, mer skapende by med plass til alle.», står det om planen på kommunene nettsider.

Aina Stenersen mener det haster med å få på plass en ny plan.

– Vi er to år inne i pandemien, og undersøkelser viser at i løpet av disse to årene er flere i dårligere fysisk og psykisk form. Vi har vært mer hjemme, det har vært stengte treningssentre, og terskelen for å komme seg ut har vært høy, og enkelte har større inaktivitet på grunn av psykiske utfordringer. Mange har opplevd arbeidsløshet og permitteringer på kroppen, noe som også har satt sine spor helsemessig, sier Stenersen.

Under pandemien har ikke byrådet prioritert å lage nye handlingsplaner og strategier, forteller helsebyråd Robert Steen (Ap), som så sent som i forrige uke sendte oppdatert oppdragsbrev til Helseetaten.

Vi har ikke prioritert å lage handlingsplaner og strategier under pandemien, men å komme med tiltak som kunne gi rask effekt der vi var. — Robert Steen (Ap), byråd

– Oslo var allerede en by med stor sosial ulikhet i helse og folkehelseutfordringer før pandemien. Som den norske byen som har vært hardest rammet og mest nedstengt, er det naturlig at det har gått hardt utover både den fysiske og den psykiske formen til oslofolk, sier han. Om hvorfor en ny plan er nedprioritert, svarer Steen:

– Vi har ikke prioritert å lage handlingsplaner og strategier under pandemien, men å komme med tiltak som kunne gi rask effekt der vi var. Derfor har vi for eksempel gitt det største løftet på psykisk helse som noen gang er gjort på Oslo kommunes budsjett, og hele veien hatt stort fokus på at byrden ikke skulle bli større enn absolutt nødvendig.

Robert Steen (Ap), byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. (Mimsy Møller)

Må styrkes

Stenersen mener det er viktig å styrke folkehelsen etter pandemien.

– Derfor nytter det ikke bare å sette en ny dato på den eksisterende planen, sier hun.

I den gamle planen står det blant annet at åtte av ti Oslo-borgere vurderer sin egen helse som god, at drøyt ni av ti ungdom i Oslo trives på skolen, og at nær én av tre jenter i videregående skole i Oslo har depressive symptomer. Tall Stenersen mener ikke er representativt i dag.

Jeg får til svar at dette er noe det jobbes med, men ennå har det ikke kommet noe konkret. Jeg er utålmodig, — Aina Stenersen (Frp)

– Her må det gjøres nye undersøkelser i kjølvannet av pandemien, sier hun.

– Vi må se på hvordan vi kan nå barn og unge, styrke de eldres aktiviteter, og se på hvordan vi kan løfte frivillig sektor i de enkelte bydelene. Dette er noe som vil få positive ringvirkninger, sier Frp-representanten.

Stenersen har tatt opp dette i helse- og omsorgsutvalget i bystyret, men etterlyser nå klare svar.

– Jeg får til svar at dette er noe det jobbes med, men ennå har det ikke kommet noe konkret. Jeg er utålmodig, sier hun.

– Byrådet vil nok i at de har hatt så mye å gjøre på grunn av koronaen, at de ikke har hatt tid. Men nå er vi så langt inn i pandemien, at kommunen må ta tak i de oppgavene de har, og ikke lenger sette ting på vent, sier hun.

Gitt oppdrag

Så sent som forrige onsdag sendte byrådsavdelingen for eldre, helse og innbyggertjenester et brev til Helseetaten, hvor de gir dem oppdrag i å utarbeide en ny folkehelsestrategi for Oslo i tidsrommet 2022–30.

«Folkehelsestrategi for Oslo skal føre til endringer i måten innbyggere og kommunen tenker og forstår folkehelsearbeidet på. Strategiens mål og veivalg for folkehelsearbeidet skal være et svar på kommunens folkehelseutfordringer fremkommet i oversiktsdokumentet, føringer fra kommunens planstrategi, samt kunnskap og innspill fra en rekke aktører», heter det i oppdraget til Helseetaten.

Byrådsavdelingen ble dessuten styrket med en ressurs 100 prosent i fjor, som jobber med å følge opp dette arbeidet.

– De to siste årene har gitt oss verdifull innsikt i folkehelsa til oslofolk. Vi har lært mye om innbyggernes helse, men også om hva som gir innbyggerne livskvalitet. Oslo kommune som organisasjon har styrket samarbeid på tvers av etater og byrådsavdelinger, og med frivilligheten og næringslivet. Dette skal vi ta med oss i folkehelsearbeidet for byen i årene som kommer. Jeg har store ambisjoner for den nye strategien, som legger opp til omfattende involveringsprosesser. Tidslinjen er stram, men vi jobber på spreng for å levere en ny folkehelsestrategi til bystyret i løpet av året, lover Robert Steen.

