Skifte jobb? Dette bør du tenke på

Nytt år, nye muligheter? Og ny jobb? Helene Tronstad Moe, førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania og ekspert på arbeidsliv og rekruttering synes det er positivt at folk våger å tenke nye tanker om jobb og karriere.

– Det betyr at folk har litt overskudd til å vurdere situasjonen sin per i dag. Kanskje har man merket at det er en viss avstand mellom nåsituasjonen og hva man hadde sett for seg som en drømmearbeidssituasjon – da er det fint at man reflekterer litt kritisk, sier Helene Tronstad Moe.

[ De skiftet karriere midtveis i livet: – Skal du få noe til å skje må du gjøre noe drastisk ]

Alternative måter

Dagsavisen snakket nylig med både Elin Tvedt, Anne Lindboe og Cecilie Kjensli om hvordan de valgte å endre kurs i livet.

Under pandemien har mange fått en roligere arbeidshverdag med hjemmekontor og kontroll over egen tid. Tronstad Moe tror det har gjort at flere har begynt å se etter alternative måter å leve og jobbe på.

– De som jobber i Finn.no sier at like etter juleferien og sommerferien er det alltid et boost av søkere som ser seg om etter nye jobbmuligheter. Det tror jeg vi ser nå også, når mange av oss har fått tid til å tenke de lange tankene, se på vår egen hverdag litt fra en distanse.

Vi skal ikke stikke under stol at aldersdiskriminering finnes. Aldersdiskriminering er helt reelt på arbeidsmarkedet — Helene Tronstad Moe

– Tror du pandemien har gjort at flere ønsker å bidra i samfunnet ved å jobbe med noe som er mer meningsfylt for fellesskapet?

– Ja, det tror jeg nok. Når man blir røsket ut av det daglige hamsterhjulet får man bedre tid til å tenke de lange tankene, stille seg spørsmål om hva du bidrar med her på jorden, hva som kommer til å stå igjen etter deg og hvem du er viktig for. Den typen tanker som du ikke rekker å tenke når du løper fra det ene møtet etter det andre.

[ De enkle tipsene: Slik redder du deg inn etter pengejula (+) ]

---

Her er karriereekspertens råd:

1. Lag en liste over hva du er fornøyd med og hva du er misfornøyd med i din nåværende situasjon. Er det arbeidsoppgavene? Kollegaene? Sjefen? De fysiske lokalene?

2. Spør deg selv: hva du vil oppnå ved å bytte jobb? Vurder om det holder å få nye arbeidsoppgaver der du er, om du bare vil bytte bransje eller om du ønsker å starte med noe helt nytt.

3. Undersøk om du må ta en ny utdannelse og hva det koster. Kanskje holder det med en påbygging den utdannelsen du allerede har.

4. Lag en liste over de arbeidsoppgavene du liker og de som tapper deg for energi. Snakk med din nåværende leder om det er mulig å gjøre mer av det du liker best. Nye arbeidsoppgaver kan gjøre deg lykkelig der du allerede er.

5. Vil du endre karriere, se om du har du økonomi til å studere på fulltid. Snakk med partner, banken og de du er økonomisk avhengig av.

6. Gjør research, snakk med de som gjør det du ønsker å gjøre og ikke romantiser. Gresset er ikke alltid grønnere på den andre siden av gjerdet.

7. Undersøk mulighetene til å få jobb og se hvilken kunnskap som er etterspurt på arbeidsmarkedet.

---

Analyser situasjonen

Tronstad Moe anbefaler at du tar noen runder med deg selv og analyserer hva du vil, og hvorfor. Du bør også undersøke litt om drømmejobben før du tar et valg om å skifte beite.

– Et karriereskifte kan være så mangt. For noen kan det være et ønske om å plukke opp et gammelt hovedfag, starte med nettstudier ved siden av jobben og bygge på den karrieren man allerede har. Eller bytte arbeidsplass. For andre betyr det å sette seg tilbake på skolebenken for å begynne på noe helt nytt på fulltid. Det er mer drastisk og jeg vil råde til å først se på mulighetene for at du skal kunne bli mer fornøyd der du er, sier Tronstad Moe.

Har du først bestemt deg for å skifte karriere bør du undersøke virkeligheten, og se om det er behov i samfunnet for det du ønsker å jobbe med.

– Snakk med de som jobber der, hør om fordeler og ulemper. Kanskje har du gått forbi en barnehage i juni og sett barna leke på gresset mens de voksne sitter og prater sammen med en kopp kaffe. Og så har du tenkt at det ser så koselig ut. Da bør du prøve å tenke deg hvordan det er å jobbe der i november også, når regntøyet er klissvått og omgangssyken herjer. Vær realitetsorientert, råder Helene Tronstad Moe.

[ Sykt barn-dager: Dette er reglene som gjelder ]

Aldri for sent

Er det noen gang for sent å endre karriere? Tronstad Moe vil aldri si aldri, men påpeker at det kan ha store økonomiske implikasjoner å bli student midtveis i livet. Hun råder til å se på mulighetene til ta utdanning ved siden av at du jobber. For mange studenter er det jo helt vanlig å måtte jobbe ved siden av studiene.

Når du er ferdig med en eventuelt ny utdanning i en alder av 55–56 år kommer spørsmålet: får jeg jobb?

– Det kommer helt an på hvilke yrker og bransjer, og typen utdanning folk har. Vi skal ikke stikke under stol at aldersdiskriminering finnes. Aldersdiskriminering er helt reelt på arbeidsmarkedet, dessverre, sier Tronstad Moe.

– Det som er lurt er å tenke gjennom hvordan du kan bruke din lange erfaring og kompetanse og ikke minst ditt nettverk til fordel for deg selv, der kan en 50-åring ha større fordeler enn for eksempel en 35-åring. Ellers er det lurt å søke jobber mens man allerede har en stilling, for mange hevder det er mye vanskeligere å få en ny jobb når man sier at man ikke er i arbeid.

Når bør man si ifra til sin nåværende arbeidsplass at man vurderer noe nytt? Tronstad Moe er usikker. Går du med ønsker om endring råder hun til å gå videre i tankeprosessen før du signaliserer til din nåværende leder at du er på vei ut.

– Det kan fort sende ut uheldige signaler om at du ikke lenger er en de kan regne med. Snakk heller med din nåværende leder om det er mulig å få andre typer arbeidsoppgaver der du er. Da kan det skje at du plutselig er veldig fornøyd med jobben din.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen