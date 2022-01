Unngå folk og samtidig bruke kulturtilbud: – Jeg skjønner godt at folk blir forvirret

På pressekonferansen denne uka sa statsminister Jonas Gahr Støre at vi bør begrense hvor mange mennesker vi møter, unngå å kjøre buss og trikk om vi ikke må og helst jobbe på hjemmekontor. Etterpå oppfordret kulturministeren folk til å ikke være redde for å gå ut og benytte kulturtilbudene og kjøpe billetter til det man måtte ha lyst til. det er forvirrende. Er det større sjanser for å bli smittet av kollegaer på jobben eller familien i ditt eget hjem enn av fremmede du møter på kino eller restaurant?

Førstelektor ved institutt for kommunikasjon på Høyskolen Kristiania, Kjell Terje Ringdal synes det er forvirrende.

– Jeg skjønner godt at folk blir forvirret. Det blir jeg også. Jeg synes hele kommunikasjonen fra regjeringens side bærer preg av at det går veldig fort i svingene nå. At det går ei kule varmt rett og slett. Jeg mistenker at statsrådene ikke nødvendigvis får samsnakket veldig godt før de går ut slik som nå, sier Kjell Terje Ringdal til Dagsavisen.

Når politikerne en dag skal se seg tilbake tror han de vil oppleve at dette var en vond tid som gjorde arbeidet vanskelig og satte samarbeidet på prøve.

– Det er ikke så lett å være publikum når det blir så mye dobbelthet i kommunikasjonen. Men jeg tror fortsatt at det er lettere å være oss enn å være statsminister, sier Ringdal. Han sammenligner Støre med en fotballtrener som hele tida blir utsatt for treff fra mediene og supporterne om hvordan laget skal se ut, og til slutt gir etter for presset.

Kommunikasjonsekspert Kjell Terje Ringdal. (Morten Holm/NTB)

– Når han gjort det må han forklare hvorfor, underforstått si «jeg har ikke latt meg presse, likevel blir laget slik dere har skreket om». I tillegg blir han finta ut av sin egen assistenttrener – i denne sammenheng Vedum – som går ut og behendig lekker de gode nyhetene. Sånn «Jo da vi skal nok få opphevet den skjenkestoppen, skjønner dere». Hadde jeg da vært hovedtrener da, eller statsminister altså, så hadde jeg klikka i vinkel. Nå har vi én god nyhet, også stjeler du den, liksom.

Ikke imponert

I januar gikk Ringdal ut i Nettavisen og hevdet helseminister Ingvild Kjerkol ble slått paddeflat av MDGs Rasmus Hansson hos Fredrik Solvang i NRKs Debatten da skjenkestoppen ble diskutert. Han hevdet helseministeren framsto statsbyråkratisk og «beige» i argumentasjonen, og at hun malte seg selv inn i det kjipe hjørnet.

– En av de andre paneldeltakerne, Haakon Selmer-Olsen, daglig leder i Kokkekollektivet traff spikeren på hodet: «Jeg føler at vi har meldt oss inn i Nord-Europas kjipeste borettslag der vi blir kalt inn til dugnad hele tida.» Det er et godt og tydelig bilde. Ingvild Kjerkol derimot, var aktivt dårlig. Hun klarte overhodet ikke redegjøre for beslutningsgrunnlaget og snakket bare i vei som et sovjetrussisk maktmenneske. Det var veldig dårlig fra hennes side syns jeg, sier Ringdal.

Tøffere kommunikasjonsklima

Han ga den forrige regjeringen strykkarakter i Kampanje i fjor, og sammenlignet deres presentasjon av smittevernreglene som en blanding av Da Vinci-koden og Joker Nord. Han synes den nåværende regjeringen I all hovedsak håndterer det på samme måte.

– Nå har det også gått lengre tid og krisa er større blant særlig kultur- og utelivsbransjen, kan det ha noe å si for at det er blitt tøffere debattklima?

– Ja, for nå merker vi slitasjen. I starten var det mer som en stor dugnad der folk sang på balkongene, spilte konserter på nettet og klappet. Nå er det slutt, nå kaster man bare kniver og er rasende. Sånn sett er det tøffere for regjeringen å håndtere også. Særlig de i de siste 8–10 dagene tror jeg den nåværende regjeringen både har hatt det verre og at de har gjort det dårligere enn den forrige regjeringen gjorde.

– Hvordan da?

– Det kommunikative klimaet er tøffere og vanskeligere. Jeg tror regjeringen nå opplever at de er kringsatt av fiender. Både pandemien i seg selv, forventningene, kravene og rådene fra helsemyndighetene, alle organisasjoner, Virke, NHO presser på med mer eller mindre gode begrunnelser for sitt syn.

– Ligger det et snev av ansvarsfraskrivelse i disse rådene om å ikke treffe folk det ene øyeblikket og ikke være redde for å benytte kulturtilbudene i det neste?

– Jeg tror det er et snev av helgardering der i hvert fall. Uansett hvilken beslutning de tar så vil noen bli opprørt og det tror jeg bidrar sterkt til å presse fram denne dobbeltheten i måten å snakke på. De forsøker å helgardere og ender opp med en fotnotekommunikasjon full av innskutte bisetninger som skal fange opp alle mulige forbehold og tenkte kritikker, sier Ringdal.

Samvær, ikke fest

Folk blir oppmuntret til å bruke fornuften og eventuelt ta en kalkulert risiko om det er kulturaktiviteter man har veldig lyst til å delta på. Ifølge immunolog Anne Spurkland handler det om sted og type aktivitet. Hun synes ikke det er så stor motsetning i statsministerens og kulturministerens oppfordringer.

Anne Spurkland advarer mot å oppsøke smitte. (Gunnar Lothe)

– Om du skal lage en skala over hva som virkelig er smittsomt så er det å være på fest sammen med mange andre øverst på listen. Så lenge du sitter helt stille, ser rett fram og ikke snakker så mye sammen så er det å være til stede på et kulturarrangement en relativt lav risiko for å bli smittet. Det samme kan du si om du sitter stille og rolig ved et bord og spiser mat og drikker vin. Men fest, dans, alkohol og så høy musikk at du må øke volum på stemmen er den mest smittsomme settingen det er mulig å få til. Og det har de ikke åpnet for, sier Spurkland og peker på at det er årsaken til puber og nattklubber heller ikke får lettet på tiltakene ennå.

– Det er på den måten du må se begrensningene hjemme også. For i det øyeblikket du kan ha flere enn 10 personer i ditt eget hjem så har du på en måte sagt at du kan ha fest hemme. Og det vil de foreløpig ikke at du skal ha. Isteden tillater de at vi har litt mer risikabelt samvær ute blant folk og presiserer at det må folk ta som en kalkulert risiko for seg selv. Men det er ikke det samme som å si at nå er det bare å gå ut og oppsøke smitte, sier Anne Spurkland.

Fortsatt farlig virus

Hun advarer sterkt mot å aktivt gå ut og oppmuntre folk til å oppsøke smitteringer. Viruset er fortsatt et farlig virus. Og selv om mange av oss tåler det, nå som vi stort sett er vaksinert, så har det sine luner. Og vi vet for lite om langtidsvirkningene.

– Camilla Stoltenberg sa på Dagsnytt 18 denne uken at nå vil vi at folk skal bli smittet. Det syns jeg var et pussig utsagn. Jeg er for så vidt enig i vurderingene, men når FHI ser det som positivt at folk blir smittet med omikron nå, kan det også sees som en oppfordring til å oppsøke smitte. Og det syns jeg altså absolutt at vi skal la være å oppfordre til, sier immunolog Anne Spurkland.

– For de som er vaksinert to eller tre ganger, er omicron ikke så farlig. Folk blir rett og slett ikke så syke. Det er også riktig at de som er best beskyttet mot ny infeksjon er de som både er vaksinerte og har hatt viruset.

– Det gjør at mange av oss ikke lenger er så redde for smitte og tenker at det ikke er så farlig?

– Kommunikasjonen er sånn at det kan være bra for oss å gå gjennom infeksjonen fordi det gir bedre immunitet. Det har for så vidt også jeg sagt, og jeg er enig i poenget. Men man må ikke gi folk følelsen av at dette er noe man bør ordne selv, dette er ikke som en vaksine. Vaksiner er doserte med en bestemt dose, men blir du smittet kan det være mange virus, og det kan få konsekvenser for hvordan det blir på sikt.

