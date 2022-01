Oslo-byrådet la opp til egen forskrift: – Vi var forberedt på at tiltakene igjen skulle bli kommunenes ansvar

– Vi var forberedt på at tiltakene igjen skulle bli kommunes ansvar, og hadde laget en egen forskrift. men den var i det store og hele veldig lik det som regjeringen kom med, sier helsebyråd Robert Steen Ap) til Dagsavisen.

Tidligere i uken skrev Robert Steen og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) en kronikk i VG, hvor de ba om mer styring selv.

– Jeg mener at det er så store forskjeller fra kommune til kommune, fra landsdel til landsdel, at dette er noe kommunene nå burde ha håndtert selv, og ikke bare nasjonale regler. Kommunene har tidligere i pandemien vist at de har greid det. De tiltakene som har vært, har ikke slått likt inn, og derfor er det unaturlig med like tiltak overalt. sier Steen.

Vært på linje

– Ville dere i Oslo gått lenger i lettelser enn hva regjeringen har gjort?

– Det har vært noen varianter, men i det store og hele har vi vært på linje, sier Steen.

– Nå når Norge igjen har åpnet opp i stor grad. Var tiltakene verdt det?

– Det er lett å fylle ut Tippekupongen mandag, sier Steen.

– Mitt inntrykk er at de restriksjonene som kom i midten av desember var riktig. Men det er mange som har opplevd å ha mistet grunnlaget for å på grunn av skjenkestoppen. Det handler ikke bare om å måtte drikke brus i stedet for vin til maten. Men skjenkestoppen har ført til at færre har gått ut, og færre har møttes. Det er årsaken til at tiltakene har virket. Men det er en balansegang. Så får vi i ettertid se om den skaden dette har påført næringen, kan rettferdiggjøres.

14. januar var ettårsdagen for åpningen av massevaksinering i Oslo, og fredag var Robert Steen på vaksinesenteret i Bydel Alna, på Haugerud, for å markere dagen.

– Jeg har også bryllupsdag 14. januar, så heretter kommer jeg ikke til å glemme verken bryllupsdagen eller dagen da det første vaksinesenteret åpnet, sier han med et smil.

Lettelser

Torsdag sto statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), sammen med flere av sine statsråder på pressekonferansen og orienterte om lettelsene som kom etter en måned med strenge smitteverntiltak.

Regjeringens pressekonferense om koronasituasjonen Oslo 20211202. Statsminister Jonas Gahr Støre og Camilla Stoltenberg i FHI under pressekonferensen om koronasituasjonen i Marmorhallen. Foto: Annika Byrde / NTB (Annika Byrde/NTB)

– I det store bildet syntes jeg de traff planken godt, sier Robert Steen.

– For Oslos del er det særlig tre områder jeg synes var viktig. For det første at man gikk fra rødt til grønt nivå i videregående skoler. Her er det ungdom som mer eller mindre har mistet store deler av en tid i livet hvor de går fra å være ungdom til å bli voksne, og skal ut i arbeidslivet eller studier. For deres del har usikkerheten vært stor, og det er bra at det igjen er grønt nivå, og de igjen kan møte opp på skolen, sier Steen.

– Det andre punktet er opphevelse av skjenkestoppen. Serveringsstedene er på mange måter hjørnesteinsbedriftene i en by som Oslo, og det er viktig å få i gang den delen av næringslivet. Det tredje jeg vil påpeke er lettelser i karantenebestemmelsene. At man kan ha flere nærkontakter, og ikke trenge å være så lenge i karantene som man måtte, sier byråden.

– Vi kan ikke unngå smitten, men vi kan håndtere den. Derfor er det unaturlig å ha folk i karantene, som ikke trenger å være det, sier han.

– Dessuten har massevaksineringen i samfunnet gitt oss en helt annen beskyttelse enn hva vi hadde tidligere, selv om omikronvarianten har endret bildet, sier han.

1.000 nye i uka

Etter at omikron kom, har smitten økt dramatisk, og nye smitterekorder settes nærmest daglig. Uten at det bekymrer helsebyrådet så veldig.

– Jeg har hele tiden prediket at vi ikke må se oss blinde på smittetallene. Det som er viktig er at belastningen på helsevesenet ikke blir stor. Nå har vi høstet en del omikronerfaring, og vi ser at de som blir smittet ikke blir veldig syke, og antallet sykehusinnleggelser ikke er veldig høyt, sier helsebyråden.

De siste ukene har Oslo hatt et jevnt tilsig av innbyggere som har ønsket å ta den første vaksinedosen.

– I snitt har vi ligget på 1.000 i uka, og det er veldig bra, sier Steen.

– I Oslo er beskyttelsesgraden nå over 90 prosent. Noen ønske rikke å ta vaksine av forskjellige grunner, og noen kan ikke ta vaksinen. I Norge er det frivillig å la seg vaksinere, og vi må forstå de som ikke ønsker det. Men jeg vil sterkt oppfordre de som ennå ikke har latt seg vaksinere, og som ikke har engod grunn til å la være, gjøre det, sier han.

Ser til Sør-Afrika

Hver morgen har Robert Steen to rutiner før han gjør noe annet.

– Det første jeg gjør er å sjekke antall sykehusinnleggelser. Det andre er å søke etter koronanyheter fra Sør-Afrika.

– Årsaken til det er at de ligger lenger fram i omikronerfaringer enn hva vi gjør. De har en langt lavere vaksinedekning, på rundt 30 prosent, men de som blir smittet blir ikke veldig syke. Kombinasjonen av at få blir veldig syke, og den høye vaksinedekningen her, gir oss grunn til opimisme, og kan være døren ut av pandemien, sier han.

