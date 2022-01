Tidligere drapstiltalt dømt for trusler i Prinsdal-saken

Etter dommen i tingretten kom påtalemyndigheten til at bevisene ikke var tilstrekkelige til å domfelle for medvirkning til drapet på 21 år Halil Kara utenfor Prinsdal grill, men det ble tatt ut ny tiltale for trusler mot den nå 20 år gamle mannen.

Tiltalte satt i en bil mens en annen gjerningsmann skjøt og drepte en person. Han medvirket til trussel med skytevåpen, konkluderer Borgarting lagmannsrett, som dømmer mannen til sju måneders fengsel.

Mannen har sittet så lenge i varetekt at han uansett ikke trenger å sone.

– Riksadvokaten og jeg har lik påstand om det. Saken hans skal dermed avsluttes i lagmannsretten, sa mannens forsvarer, advokat John Christian Elden, til NTB i forkant av rettssaken.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen