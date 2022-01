1.670 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

Det viser tallene kommunen publiserer på sine nettsider. De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 1.379 smittede per dag.

Smittetallene er høyest i Søndre Nordstrand bydel. Her er det et smittetrykk på 3.653 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Deretter følger Grorud og Gamle Oslo bydel med henholdsvis 3.396 og 3.382. Tallene er lavest i bydelene Nordre Aker, Ullern og Nordstrand.

Smittetoppen i Oslo var 11. januar 2022 med 3.296 tilfeller på ett døgn.

Til sammen er 115.087 Oslo-borgere registrert smittet siden mars 2020.

Her er smittetallene for Oslo og de enkelte bydelene

Det siste døgnet er det registrert 9.622 koronasmittede i hele Norge. Det er 1.701 flere enn samme dag i forrige uke og det høyeste tallet på ett døgn så langt under pandemien.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 6.865 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 4.240, så trenden er stigende.

Tirsdag var 277 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var sju flere enn dagen før.

85 av pasientene ligger på intensivavdeling, og av dem får 64 respiratorbehandling. Det er sju færre på intensiv og én flere på respirator sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

Over 450.000 positive

I alt har 460.530 personer nå testet positivt for korona i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet. Forrige døgnrekord for Norge var 6. januar 2022. Da ble det registrert 8.385 smittede.

Til sammen er 1.350 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall.

Tiltakene utløper

Fredag denne uka utløper tiltakene som regjeringen innførte før jul, og det skal gjøres en ny vurdering.

– Vi har sett på veldig mange av de tiltakene som er blitt iverksatt og også totalsituasjonen – ikke minst hvordan det nå fungerer ute i kommunehelsetjenesten og i sykehusene. Det danner grunnlaget for de rådene vi gir, og så skal jo regjeringen vekte dette mot andre samfunnssektorer enn helsesektoren, sa assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NRK tirsdag.

Han mener at tiltakene som ble innført for en drøy måned siden, har gitt veldig god effekt på smittesituasjonen, blant annet gjennom en mye langsommere stigning av omikronvarianten sammenlignet med andre land. Det har heller ikke vært noen økning i sykehusinnleggelser.

