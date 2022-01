Så mange grove brudd på smittevernreglene var det på Oslos utesteder i fjor

Det er en kraftig nedgang fra 2020, da det ble registrert 90 slike brudd, skriver Avisa Oslo.

Grove brudd er tilfeller av at man oppdager flere tilfeller av samme brudd, eller et stort omfang av et brudd under samme kontroll. Det kan være brudd på avstandsregler, lite munnbindbruk, eller manglende risikovurdering.

Til sammen har 58 steder med serverings- eller skjenkebevilling i Oslo blitt stengt som følge av brudd på smittevernet. I hele 2021 gjaldt det kun fem, hvorav tre hadde skjenkebevilling. Alle fikk åpne igjen etter å ha gjort endringer for å sikre smittevernfaglig forsvarlig drift.

– Hovedinntrykket er at de aller fleste serverings- og skjenkestedene gjør en betydelig innsats for å overholde smittevernreglene. Det kommer også fram av tallene, hvis du sammenligner antall stengninger med antall bevillinger, sier kommunikasjonsdirektør Ingunn Monstad i Næringsetaten.

Hold deg oppdatert! Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen her