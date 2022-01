2075 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn – ny rekord

Det viser tallene kommunen publiserer på sine nettsider. De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 961 smittede per dag.

Forrige smittetopp i Oslo var 5. januar med 1.771 tilfeller på ett døgn.

Kommuneoverlege Miert Skjoldborg Lindboe sier til Aftenposten at han ikke er så opptatt av smitterekorden i hovedstaden. Han mener at situasjonen nå er en helt annen ettersom flere er vaksinerte.

– Vi er nå opptatt av å følge med på belastningen på legevakten, fastlegen, sykehjemmene og sykehusene, sier han.

Lindboe peker på at de eldste og de med mest underliggende sykdommer som er vaksinert med tredje dose, er den gruppen som har minst smitte.

– Så vi ser jo at vaksinene beskytter, sier han.

Smittetallene er nå høyest i Søndre Nordstrand bydel. Her er det et smittetrykk på 2.419 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Deretter følger Grorud og Bjerke bydel med henholdsvis 2.339 og 2.289. Tallene er lavest i bydelene Nordre Aker, Nordstrand og Ullern.

Til sammen er det registrert 104.538 smittetilfeller i Oslo siden mars 2020.

Her er smittetallene for Oslo og de enkelte bydelene