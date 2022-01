1.771 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn – ny rekord

Det viser tallene kommunen publiserer på sine nettsider. De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 876 smittede per dag.

Forrige smittetopp i Oslo var 14. desember 2021 med 1.194 tilfeller på ett døgn.

Forrige døgn passerte Oslo over 100.000 smittetilfeller, noe som betyr at hovedstaden står bak nesten en firedel av smittetilfellene i Norge.

Her er smittetallene for Oslo og de enkelte bydelene

Episenter

Hovedstaden har dermed vært et episenter for smitten i landet.

– Slik har det vært gjennom hele pandemien. Oslo har hatt det største trykket. Det er naturlig. Det er her flest folk bor. Det er her vi bor tettest. Det er her mobiliteten er, både innenlands og utenlands, sa Oslos helsebyråd Robert Steen til NTB tirsdag.

Med omikronvarianten som den nå dominerende virusvarianten i Norge, er det ventet at smittetallene både i januar og februar vil øke både i Oslo og i resten av Norge.

Bjerke høyest

Smittetallene er høyest i Bjerke bydel. Her er det et smittetrykk på 2.205 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Deretter følger Grorud og Søndre Nordstrand bydel med henholdsvis 2.194 og 2.146.

Tallene er lavest i bydelene Nordre Aker, Nordstrand og Ullern.

Til sammen er det registrert 102.442 smittetilfeller i Oslo siden mars 2020.

Nesten 8.000

Det siste døgnet er det registrert 7.921 koronasmittede i Norge. Det er 3.219 flere enn samme dag i forrige uke, og 2.688 flere enn forrige døgn.

Antall smittetilfeller er det høyeste som er registrert på et døgn hittil i pandemien. Den forrige smittetoppen var 14. desember, med 6.003 smittede.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 4.240 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 3.360, så trenden er stigende.

Omikron dominerer

Det er omikronvarianten som nå dominerer i Norge, i uke 52 utgjorde den 65,4 prosent av alle smittetilfellene som ble screenet eller sekvensert.

– Vi har ventet at smitten vil øke nå, hovedsakelig på grunn av omikron. Nå er vi spente på utviklingen de neste ukene, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til VG.

Det er ventet en smitteøkning nå i januar, ikke minst fordi færre testet seg de to siste ukene i desember, og man nå er tilbake i hverdagen med mer testing, ikke minst på skolene.

Færre på sykehus

Tirsdag var 304 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var 21 færre enn dagen før.

95 av pasientene ligger på intensivavdeling, og av dem får 68 respiratorbehandling. Det er 13 færre på intensiv og seks færre på respirator sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

I alt har 412.472 personer nå testet positivt for korona i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet.

Til sammen er 1.307 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall.

