New year, new me? Eller hvordan var det igjen?

Dagsavisen har snakket med to eksperter om hvordan du faktisk kan nå nyttårsforsettet du setter deg for fjerde året på rad.

Skap motivasjon

– Gode nyttårsforsetter er noe du virkelig vil ha, sier mental trener Stein Kvalheim til Dagsavisen.

– Mange setter opp et nyttårsforsett for at de skal slutte med noe. Men det de gjør da er å bli hengende ved det. Du kan ikke bli kvitt noe som du har fokus på, sier han.

Det er viktig å sette målet i retning av noe du vil ha og ikke noe du vil unngå. Han forklarer at dette er essensielt. Du må finne ut hvor du vil med målet ditt.

– Problemet med veldig mange er at de ønsker å komme seg unna noe, men de vet ikke hvor de skal, fortsetter Kvalheim.

Mental trener Stein Kvalheim (Privat)

– La oss si at du skal slutte å komme for seint. Eller slutte å irritere seg. Da er det kanskje bedre å si at du ønsker å komme tidsnok på jobb. Det er mye bedre. Eller få et mer harmonisk forhold med den personen.

– Det er viktig at du lager en følelse for deg selv. For følelser gjør at vi handler, sier han.

Et av tipsene til Kvalheim er å lage en liste for alle de positive aspektene ved målet ditt, og en liste for de negative aspektene ved å ikke gjennomføre de.

– Følelser er en enorm drivkraft i oss. Og denne øvelsen gjør at vi skifter følelsene for målet vårt, sier han.

Tving deg selv til å gjennomføre målene dine

– Det er tre ord som man må kutte ut. Jeg burde ha, eller jeg skulle ha gjort. Det betyr at du allerede har avgjort at du ikke kommer til å gjøre det, sier Kvalheim.

— Det er tre måter du kan tilnærme deg forsettene dine. Det første er å prøve og komme deg unna, du burde eller skulle ha gjort. Den andre er den lystbetonte, den som prøver å oppmuntre deg til, jeg har mulighet eller jeg har lyst. Og den siste er at du må, forklarer han.

Lag konsekvensene så store at det blir brutalt for deg om du ikke gjennomfører målet ditt. Dette er noe Kvalheim sier han bruker til seg selv.

– Det er ganske viktig å juge her. Det er også en slags jug at det medfører store konsekvenser hvis jeg ikke drar på trening, sier han muntert.

[ Avbestillingene renner inn på skistedene: – Vi lever fra dag til dag ]

Sett deg forsetter for deg selv, ikke for andre

– Gode fortsetter er som gode intensjoner eller mål. De bør dirigere oppmerksomheten din på det du vil oppnå og ikke minst skape en driv og indre motivasjon som gjør at du har lyst til å sette i gang handling, og fortsette selv med motstand, sier mental og ledertrener Cecilie Myhre.

– Spør deg heller selv spørsmålet hva du har lyst til, fremfor hva du bør.

Hun forteller at det kan være overveldende hvis du tar for mye vann over hodet og setter deg for mange fortsetter.

Mental og Ledertrener Cecilie Myhre (RAW Performance)

– Desto flere mål man har desto mer energi skal du bruke, og siden viljestyrken vår er begrenset ville jeg ikke satt så mange mål samtidig. Da er det hvert fall lurt å se at de bygger fint på hverandre, forklarer hun.

– Desto mer spesifikt, desto enklere er det å legge en plan som er målbar, legger hun vekt på.

– Lag deg en plan for motgang og juster mål underveis ettersom du får erfaring. Et tips er å reflektere rundt prosessen. For eksempel et fast tidspunkt en gang hver uke, anbefaler Myhre.

– Et dårlig nyttårsforsett er et mål du selv ikke eier, men som du setter på grunn av omgivelsene dine, fortsetter hun.

[ – Man blir ikke vakker av den idretten. Men det er som det er ]

Er det vits med nyttårsforsetter?

– Forskning viser at vi kan ha høyere mulighet på måloppnåelse ved overganger, for eksempel nytt år og sommerferie. Så hvorfor ikke, spør Myhre.

Men, hvis du ikke finner noe mening i nyttårsforsettene dine, mener hun at det ikke er noe vits.

– Fokuser kanskje heller på noe annet? Bare husk at et mål kan også være å, for eksempel, hvile mer eller fortsette gode vaner. Det trenger ikke være å gjøre noe mer eller oftere, forklarer hun.

– Generelt kommer man langt med god søvn, gode relasjoner og frisk luft! Om flere lever mer i tråd med sine egne verdier og våger å stå støtt i de, ville flere sovnet med et smil om munnen på kvelden mener jeg, sier Myhre.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen