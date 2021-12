Telefonene som ødelegger jula: - Noen begynner å gråte, andre blir sinte

– Med under en uke til jul forstår jo alle som nå blir kontaktet av oss, at isolasjon og karantene vil følge dem inn i julehøytiden. For mange er det en veldig tung beskjed å få, sier Jorunn Thaulow, medisinsk faglig leder for smitteteam vest i Oslo og bydelsoverlege i Vestre Aker.

Med ansvar for smittesporing i de fire bydelene Frogner, Vestre Aker, Nordre Aker og Ullern, favner teamet rundt 200.000 av Oslos knapt 700.000 innbyggere. Ifølge Thaulow ringer smitteteamet mellom 200 og 300 smittede hver eneste dag. Så nære oppunder jul forteller hun at folk reagerer følelsesmessig sterkere enn ellers:

– Noen begynner å gråte på telefonen. Andre blir sinte og nekter å akseptere faktum og lar det gå ut over smittesporerne. Mange av dem vi ringer kjenner åpenbart på en dyp fortvilelse, tomhet og ensomhetsfølelse når de forstår at jul med deres nære og kjære ikke kan gjennomføres som planlagt, sier Jorunn Thaulow til Dagsavisen.

– Mye tøffere i år

Mens noen må avlyse en forventningsfull reise hjem til nær familie og besteforeldre andre steder i landet, må andre reise hjem fra hytta og tilbringe julen i isolasjon eller karantene.

– Vi holdt jo på med dette før jul i fjor også, men situasjonen er mye tøffere i år. Ikke bare er smittetallene langt høyere. Vi erfarer også at mange av dem vi ringer har stått i ulike krevende situasjoner over lang tid. De trenger en pause, og har sett enormt fram til et pusterom sammen med sine kjære. Derfor rammer isolasjon og karantene ekstra hardt. Det oppleves rett og slett veldig tungt for mange, sier Jorunn Thaulow.

Søndag ble det kjent at programleder i God Morgen Norge! på TV2, Vår Staude, testet positivt på korona etter fredagens sending. Siden da har den folkekjære programlederen sittet i isolasjon.

– Fysisk sett går det bra med meg, jeg er bare litt forkjøla. Men jeg har grått litt ganske mange ganger siden fredag. Jeg skal ikke late som noe annet, sier Vår Staude på telefon med Dagsavisen.

Selv om hun selv skulle rekke å bli friskmeldt før julaften, er situasjonen nå den at en av de andre i hennes nære familie nylig også har fått påvist korona. Dermed forlenges isolasjon- og karantenetiden for familien.

Programleder Vår Staude i «God jul Norge» på TV 2 julen 2020. I år er det koronasmitte som preger jula til programlederen. (Øyvind Ganesh Eknes/TV 2/TV 2)

– Dette er jo ikke verdens undergang, og jeg prøver å se det i en litt større sammenheng, sier Staude, som likevel innrømmer at det ble veldig emosjonelt for henne da hun testet positivt:

– Jeg har jo tre barn. To av dem studerer; den ene i Bergen, den andre i København. Vi har ikke sett dem siden i sommer, jeg skulle ha julefri og vi gledet oss virkelig kjempemye, ja jeg vil si uvanlig mye, til at hele flokken skulle samles på fjellet. Og så får jeg en positiv koronatest. At en annen i min nære flokk også har testet positivt gjør at Julaften med alle garantert går fløyten.

– Håpet er at jeg kan få være sammen med sønnen min hvis han tester seg ut av karantene Julaften ettermiddag, og mannen min hvis han holder seg frisk. Foreløpig ligger han best an av alle sammen fordi han har vært bortreist på hjortejakt, forteller Vår Staude til Dagsavisen.

Du kommer langt med å vise folk forståelse og empati. — Jorunn Thaulow, bydelsoverlege og medisinsk faglig leder for smitteteam vest

Tenker på besteforeldrene

Bydelsoverlege og medisinsk faglig leder for smitteteam vest, Jorunn Thaulow, forteller at dem som jobber i sporingsteamet etter hvert har opparbeidet seg god erfaring med å snakke med folk uansett hvordan de tar det.

– De har lært seg å stå i mange krevende samtaler, men likevel opptre vennlig og saklig. Erfaringen er at du kommer langt med å vise folk forståelse og empati. De aller fleste forstår situasjonen bare de får summet seg litt, men det er ingen tvil om at mange er oppgitt og lei seg, forklarer Thaulow.

Maren Berner er en av teamets mest erfarne smittesporere. Hun forteller at noen telefoner er tyngre å ta enn andre:

– Fra de som jobbet i helgen ble det spesielt nevnt at det å karantenesatte folk som deler bofellesskap, og som skulle bli sittende alene i bofellesskapet i jula, var veldig stusslig.

- Der det er smitte i familien var vel erfaringen at det var litt greiere. De har hverandre. Samtidig har flere vært opptatt av karantenetid og om besteforeldre blir sittende alene i jula når den unge dele av familien har smitte og karantene, sier Maren Berner.

- Urettferdig

Ifølge reglene skal smittede leve seks døgn i full isolasjon. Selv en tur på matbutikken er ikke innafor.

Som husstandsmedlem i karantene gjelder ti dagers karantene fra siste gang du ble eksponert for koronasmitten. Etter reglene er det mulig å teste seg ut av karantenen etter sju døgn med en negativ PCR-test som må tas på en teststasjon. Problemet er bare at ventetiden for å få tatt en PCR-test – og ikke minst få vite svaret, i dag er lenger enn helsemyndighetene ønsker seg.

Da reglene ble endret, 15. desember, og alle nærkontakter skal i karantene selv om de er vaksinert med to doser, var det mange som protesterte:

– Folk syntes det var urettferdig og ville bli vurdert etter de gamle reglene som var mindre strenge. Når vi blir veldig skuffet og lei oss blir vi alle litt som barn, mener Jorunn Thaulow i Vestre Aker.

Det er oppskakende at samfunnet vårt skal betale en så høy pris for de som er frivillig uvaksinert. — Vår Staude, koronasmittet programleder i TV2

Refser uvaksinerte

Selv om TV2-programlederen ikke ønsker medlidenhet, og mener hun er både heldig og privilegert, har Vår Staude stor forståelse for at mange blir lei seg når smitteteamet ringer rett før jul:

– De aller fleste av oss hører til i en flokk som vi ønsker å være sammen med. Etter all den elendigheten vi har vært igjennom har veldig mange kjent på intens glede over endelig å skulle få tilbringe tid med flokken sin. Selv om det er mange som har det mye verre, er det naturlig at skuffelsen blir stor, sier Staude til Dagsavisen.

I lys av FHIs tall, som viser at flertallet av dem som legges inn på sykehus med koronasmitte er uvaksinert, tar den erfarne TV2-reporteren nå bladet bra munnen. Hun medgir å kjenne på irritasjon:

– Jeg synes at alle dem som har et reelt valg, men likevel ikke lar seg vaksinere, raskt bør tenke seg om en gang til. Det er oppskakende at samfunnet vårt skal betale en så høy pris for de som er frivillig uvaksinert, fastslår Vår Staude i TV2.

