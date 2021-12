Hvert tredje skolebarn i Oslo har hatt korona. Men det betyr ikke at barnebefolkningen blir immune, advarer FHI

Barn og unge omgås ofte mange, er i stor grad uvaksinerte og blir sjeldent særlig syke av koronaviruset. Dette har ført til at barn og unge lenge har vært blant de i samfunnet som i størst grad har blitt smittet av koronaviruset, enten det er på skolen, i barnehagen eller gjennom og fritidsaktiviteter. Dette gjelder særlig i de store byene med Oslo i spissen.

I Oslo bor det omtrent 60.000 barn og unge i aldersgruppa 10-19 år. Av disse har svært mange hatt koronaviruset siden pandemiens start i mars 2020. Ifølge tall fra Oslo kommune har nesten 20.000 i denne gruppa fått påvist covid-19, altså hele én av tre.

Samtidig har helsemyndighetene gjennom hele pandemien vært bekymret for skjult smitte, særlig i denne aldersgruppa, fordi mange unge som får koronaviruset ikke blir syke. Mange kan gå med koronaviruset i kroppen uten å utvikle noen som helst symptomer.

Skjult smitte

Da norske forskere tidligere i år ville undersøke omfanget av skjult smitte i Norge gjennom å teste et tilfeldig utvalg nordmenn for antistoffer fant de ut at vi har hatt lite skjult smitte i Norge. I underkant av én prosent av nordmenn har hatt korona uten å vite om det. Men tallet var dobbelt så høy for unge.

– Så det har nok vært litt mer smitte blant de unge enn man har trodd. Dette er viktig informasjon å ta med seg videre, sa Torkjel Sandanger ved Norges arktiske universitet (UiT) til NRK i vår.

Samtidig har helsedirektør Bjørn Guldvog advart mot at det er mer skjult smitte i Oslo enn andre steder.

Akkurat hvor mange barn og unge som har hatt koronaviruset er dermed vanskelig å anslå nøyaktig, men når en tredjedel i denne gruppa har fått påvist viruset er det grunn til å tro at det reelle tallet er høyere.

– Særlig i Oslo har en stor andel av barna allerede hatt korona. Mange av dem vet det ikke selv ettersom sykdommen normalt er mild hos barn. Noen av dem har også én eller to vaksiner i tillegg, sier overlege ved FHI Preben Aavitsland til Dagsavisen

Flokkimmunitet?

Gjennom hele pandemien har «flokkimmunitet» vært et magisk ord. Det betyr at så mange er beskyttet mot koronaviruset, enten gjennom gjennomgått infeksjon eller gjennom vaksinering, at viruset ikke har flere steder å spre seg, og pandemien dør ut av seg selv. Så når minst hvert tredje skolebarn i Oslo har hatt korona, vil man ikke da kunne begynne å se en slik effekt på skolene?

Aavitsland sier at mange av barna i Oslo nå har en immunitet som beskytter veldig godt mot å bli alvorlig syke av koronasmitte, og at mange er beskyttet i flere måneder mot å bli smittet på nytt.

– Dermed blir det etter hvert enda mindre smittespredning mellom barna. Det er likevel ikke nok til at smittespredningen stopper opp, sier han.

Omikron-varianten påvist i Norge Avdelingsdirektør Line Vold i FHI. (Stian Lysberg Solum/NPK)

Også Line Vold, kriseleder ved FHI, sier at med mer immunitet, enten på grunn av vaksine eller gjennomgått sykdom, vil gradvis færre være mottakelige.

– Så vil det alltid være et spørsmål om hvor lenge immunitet mot en sykdom varer, og om det kommer nye varianter av virus eller bakterier som kan gjøre at de i større eller mindre grad omgår immuniteten som er bygget opp i befolkningen. For eksempel er det jo sånn at for influensa så lages nye vaksiner hvert år, nettopp fordi viruset endrer seg hele tiden, sier hun.

Vaksinestatus

I tillegg til gjennomgått sykdom er vaksinasjon en nøkkel for å oppnå immunitet. Fra og med september i år fikk også barn i alderen 12-15 år tilbud om koronavaksine.

I den siste ukesrapporten fra FHI står det at vaksinasjonsdekningen for 16-17 åringer for 1. dose var 88 prosent i Oslo, mens 58 prosent har to doser. I aldersgruppen 12-15 år er dekningsgraden for 1. dose 65 prosent. Den siste aldersgruppa får kun tilbud om én dose.

Oslo ligger i denne oversikten sist i landet med lavest vaksinasjonsdekning i begge aldersgrupper.

– Dette er som forventet siden anbefalt intervall mellom dosene er 8-12 uker og det var noe ulikt når fylkene startet med vaksinering av denne gruppen, skriver FHI i sin rapport.

