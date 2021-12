Væpnet politi søker etter person med pistol i Oslo

Oslo politidistrikt opplyser søndag formiddag at de fikk melding om en person med en pistol i området ved Haugerud senter øst i Oslo.

– Ingen trusselsituasjon, men vist fram, melder politiet om hendelsen der våpenet ble observert.

Flere politibiler er i området, og politihelikopter søker fra luften, melder VG.

I en oppdatering opplyser politiet at de leter etter en mann på om lag 180 centimeter som er omtrent 25 år. Han er lys i huden og har rød jakke med hette og blå olabukser.

– Det har vært en konfrontasjon mellom to personer. Mannen har ikke truet med pistolen, men vist den fram. Men vi ser på ham som en bevæpnet person, men det tyder på at det ikke skal være fare for andre personer, sier operasjonsleder Tore Solberg.