Ruter skrur opp prisene i slutten av januar

Prisøkningen økes noe for alle billettyper, samlet blir prisøkningen på 2,5 prosent. Billettinntektene bidrar til å finansiere kollektivtilbudet, forklarer Ruter i en pressemelding.

Ruter understreker at billettinntektene i sin helhet går tilbake til kollektivtilbudet i Oslo og Akershus.

– 2021 har vært enda et spesielt år for kollektivtrafikken. Vi retter en takk til kundene våre og til alle ansatte hos operatører og samarbeidspartnere som har stått på i nok et krevende år. Etter hvert må vi se fremover mot hva som blir ny normal og hvordan kollektivtrafikken skal spille en viktig rolle både for samfunnet og den enkelte innbygger, sier administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen.

[ Omsetning uten alkohol: 335 kroner. Likevel nekter han å stenge ]