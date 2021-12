Omsetning uten alkohol: 335 kroner. Likevel kan Rock In miste støtte

– Jeg holder åpent fordi jeg er sta. Jeg stenger ikke før de krever det. Slik de gjorde i fjor, sier Erman Atabay, innehaver av den etter hvert tradisjonsrike puben Rock In på Grønland i Oslo.

Tirsdag tømte de øltankene, før nasjonal skjenkestopp ble innført ved midnatt. Men Rock-In stengte ikke dørene, slik de fleste andre utesteder har gjort. Da uka gikk mot slutten, uttrykte de sin frustrasjon på sosiale medier, i et åpent brev til regjeringen:

«Hei @Regjeringen. Vi har valgt å holde åpent med kaffe, brus, lettøl, og alkoholfrie varianter. Omsetningen onsdag var 524,-. I går var den 335,- Sammenlignbart med to uker siden, har omsetningen gått ned 96 %. Fortell oss igjen hvordan det ikke er nedstenging» skrev Erman Atabay på Rock-Ins Twitter-konto fredag.

På Twitter fortalte Atabay også at de velger å holde åpent fordi «300 kroner om dagen er bedre enn null kroner dagen». Han er redd for ikke å få noe støtte gjennom den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet, etter de nye begrensningene som Støre-regjeringen har innført, for å unngå at koronastøtte går til overskudd og utbytte.

Men vi har også valgt å holde åpent fordi dere ikke kommer til å betale oss kompensasjon for nedstengingen. Derfor er 3-500 kroner dagen bedre enn null kroner dagen. — Rock In (@Rockin_Oslo) December 17, 2021





«Vi har til gode å høre begrunnelsen for hvorfor dere mener bedrifter som går i pluss i 2021 skal måtte tilbakebetale støtten for november og desember. Kanskje @jcvestre kan svare på det? Hva er poenget med å straffe de bedriftene som har omstilt seg og fått det til å gå rundt?» spurte Rock-In på Twitter.

– Vi har jobbet 200 prosent for å overleve, etter at vi fikk åpne igjen i mai. Det føles som en straff om det gjør at vi ikke kan få kompensasjon, når grunnlaget for driften vår igjen blir tatt bort, sier Atabay til Dagsavisen.

Erman Atabay er også kjent som deltaker i årets Lego Masters Norge på TV2. Han forteller at han nå har solgt unna noe av Lego-samlingen sin for å holde driften gående på Rock In.

Flere nye støtteordninger

Etter de nye koronatiltakene ble innført mandag, har regjeringen kommet med flere støtteordninger. Først ble den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet forlenget, med begrensninger for virksomheter som går med overskudd.

Fredag kveld la regjeringen fram den nye lønnsstøtteordningen, som skal hjelpe bedrifter å holde ansatte i jobb. Da var Erman Atabay på Rock In sammen med bartender Kristian Larsen, og et par-tre kunder som drakk de nye lettøl-typene fra baren.

– Jeg får ikke lønn i kveld. Han får, sier Erman Atabay og peker på bartender Larsen.

[ Vedum: – Lønnsstøtteordningen vil gi trygghet ]

«Pålagt å betale tilbake»

«Virksomheter som går med overskudd i 2021, vil bli pålagt å betale tilbake støtte som de mottar for november og desember», sa næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) denne uka ved fremleggingen av den nasjonale kompensasjonsordningen. Dagen etter møtte Vestre flere utelivsaktører i Oslo på et av de andre stedene i gata der Rock-In ligger.

– Han kom ikke hit. Vi fikk ikke vite at han var her på Grønland før etter at han var dratt, sier Atabay.

– Hadde jeg fått sjansen, ville jeg spurt ham om begrunnelsen for å kreve tilbakebetalt støtte fra de som har et positivt resultat i 2021. Det er en gåte for meg, sier Atabay.

– Jeg skjønner at de vil begrense betaling av utbytte. Men vi skal ikke ta noe utbytte. Alt som kommer inn, går til å videreføre driften av Rock-In. Jeg overtok i 2019. Jeg ser på Rock-In ikke som noe jeg eier, men som noe jeg skal videreføre.

Næringsministeren svarer: Jeg kommer gjerne på besøk til Rock-In – se under.

Oslo 20211217. Næringsminister Jan Christian Vestre (A) under en pressekonferanse fredag kveld i forbindelse med lønnsstøtten. (Terje Pedersen/NTB)

Etter nedstengning i 2020 og 2021 fikk Rock-In støtte fra den statlige kompensasjonsordningen og den kommunale kompensasjonsordningen for skjenkesteder.

– I fjor fikk vi støtte fra tre steder: Stat, kommune og to runder kronerulling blant gjestene. Om en av de tre hadde falt bort, hadde vi ikke klart det, sier Atabay. Han mener at han nå kan klare seg i fem-seks uker til før de oppsparte midlene er brukt opp.

Erman Atabay, innehaver Rock In, Grønland i Oslo (Bernt Erik Pedersen)

– Vi forstår at det er nødvendig å stramme inn når smitten øker. Men det nasjonale skjenkeforbudet føles urettferdig. Vi har god plass, folk kan sitte spredt, gjestene våre er flinke til å etterleve reglene.

Lørdag skulle Rock-In hatt støttekonsert for barnekreftforeningen. Den er avlyst. Med fullt hus uten restriksjoner er det plass til rundt 200 på Rock-In, som kaller seg «Oslos eldste metal-bar».

– Vi har 60 prosent returnerende kunder. De kommer to til tre ganger i uka. De setter pris på å ha et sted å gå til. Vi vil ha åpent også på julaften, så de som ikke kan være hjemme med familien, har et alternativt sted å feire. Vi fyller et sosialt behov, sier Atabay.

[ NHO: – Lønnstilskuddsordningen er ikke god nok ]

Holder på kravet om tilbakebetaling

De siste to ukene har regjeringen lagt fram til sammen 20 økonomiske tiltak, inkludert nasjonale og kommunale kompensasjonsordninger, og den nye lønnsstøtteordningen, understreket næringsminister Jan Christian Vestre, ved fremleggingen av lønnsstøtteordningen fredag kveld.

Næringsministeren la også fram justeringer i flere av støtteordningene, inkludert den nasjonale kompensasjonsordningen. Men kravet om tilbakebetaling ved overskudd er beholdt.

Dagsavisen spurte Vestre:

– Innehaver av Rock In på Grønland lurer på hvorfor han må betale tilbake støtte hvis han går med overskudd i 2021? Han karakteriserer det som en straff, etter å ha jobbet hardt for å få et positivt resultat.

– Jeg har forståelse for det synspunktet. Samtidig er det viktig for oss at den nasjonale kompensasjonsordningen skal gå til bedrifter som ellers ville hatt underskudd. Hvis bedriften gjennom året kommer ut med overskudd, er ikke denne ordningen ment å treffe dem, svarer næringsminister Jan Christian Vestre.

Næringsdepartementet fordelte fredag 208 millioner kroner til kompensasjonsordninger i kommuner der mye av næringslivet er serveringsbransjen, og regjeringen foreslår ytterligere en milliard kroner til denne ordningen.

– Vi har en rekke andre ordninger – en kommunal kompensasjonsordning, en lønnsstøtteordning som vi nå la fram – der det ikke stilles ikke de samme kravene. Men bestemmelsen om overskudd mener vi er riktig. En av erfaringene med den forrige nasjonale kompensasjonsordningen var at ganske mange bedrifter kunne betalt tilbake støtten og fremdeles hatt overskudd. Disse ordningene må ha legitimitet i befolkningen. Det er skattebetalernes penger. Det er også viktig for næringslivet at ordningen har legitimitet, sier næringsminister Jan Christian Vestre til Dagsavisen.

Om ordningen understreker næringsdepartementet at støttebeløpet reduseres mot et eventuelt overskudd, og at hele støttebeløpet ikke nødvendigvis skal betales tilbake.

– Men vi har lyttet til bedriftene, jeg har selv møtt mange utelivsbedrifter, og fått gode innspill som har ført til at vi har gjort endringer. Jeg kjenner ikke til dette utestedets konkrete situasjon, men jeg kommer gjerne på besøk og hører hvordan det går med dem. Jeg håper han setter seg inn i de ordningene som finnes, og at noen av dem treffer. Jeg forstår frustrasjonen og fortvilelsen og sinnet. Dette er en hardt prøvet bransje som har hatt to vanskelige år, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ Den nye lønnsstøtteordningen blir ikke behandlet i Stortinget før etter nyttår ]