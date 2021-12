Regjeringen letter på verneforskriftene for Oslomarka

– Oslomarka er de grønne lungene og nærnaturen til tusenvis av mennesker. Det er også hjemmet til mange viktige arter i norsk natur, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Endringene gjelder Skjennungsåsen og Godbekken friluftslivsområder i Nordmarka, og Hauktjern og Spinneren friluftslivsområder i Østmarka.

Endringene innebærer at det blir færre restriksjoner for organisert idrett og friluftsliv. Arrangementer som orienteringsløp og terrengløp, og begrenset utvidelse av eksisterende stier og skiløyper, blir nå tillatt uten søknad under den forutsetningen at verneverdiene ikke vil skades.

I tillegg verner regjeringen 26 nye skogområder i sju fylker som naturreservater.

[ Magiske, mystiske Oslomarka ]