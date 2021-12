Anleggsarbeid og treige trikker: Nå åpner siste del i Oslos trikkeprogram

– Dette er en gledens dag og en stor og viktig milepæl i «Trikkeprogrammet» sier konsernsjef Cato Hellesjø i Sporveien.

Som også kunne glede seg over at arbeidet var ferdig før planlagt tid.

Prosjektet Grefsenveien nedre er et av flere infrastrukturprosjekter i «Trikkeprogrammet» som overordnet blir ledet av Sporveien. Gjennomføringen er gjort i samarbeid med Bymiljøetaten, Ruter og Vann- og avløpsetaten, skriver Sporveien i en pressemelding.

To år

Drøyt to år er gått siden det første spadetaket ble tatt på strekningen. I to lange år har det vært enkeltspor, trege trikker og sikkert mye frustrasjon hos passasjerene.

Nå er den tiden forhåpentligvis over.

Dette er en gladdag for alle som reiser med trikken i Oslo og for oss som leder «Trikkeprogrammet» — Cato Hellesjø, konsernsjef Sporveien

I to år er det blitt jobbet med oppgradering av trikkeinfrastrukturen fra Vitaminveien på Storo, til Åsengata ved Sandaker senter.

– Våren 2020 var trikkeinfrastrukturen i Grefsenveien ovenfor Storokrysset ferdig oppgradert. Samme høst ble oppgraderingen av Thorvald Meyers gate på Grünerløkka ferdigstilt, og i sommer kjørte trikken på nye spor i Storgata. Med ferdigstillingen av Grefsenveien og Sandakerveien nedenfor Storokrysset har trikkelinjen fra Kjelsås og ned til sentrum fått et løft. Dette er en gladdag for alle som reiser med trikken i Oslo og for oss som leder «Trikkeprogrammet», sier Cato Hellesjø.

Satser på trikk

Oslo kommune har vedtatt å satse på trikk og kollektivtransport. En satsing på trikk, gater og byrom gir plass til flere reisende og en mer miljø- og klimavennlig byutvikling, ifølge Sporveien.

Kartet viser med blå markering hvor i Grefsenveien det har pågått byggearbeider. (Sporveien)

Som del av Grefsenveien nedre-prosjektet er gamle og slitte trikkeskinner skiftet ut. Det er fjernet asfalt, støpt ny fundamentplate på deler av strekningen, lagt nye trikkeskinner og reasfaltert. I tillegg er det montert noen nye kontaktledningsmaster som holder strømledningen til trikken på plass, utført elektroarbeider og anlagt nye føringsveier for rør og kabler under bakken. Trikkesporene er oppgradert i eksisterende trasé.

87 nye trikker

– Det at vi ferdigstiller Grefsenveien nedre-prosjektet til planlagt tid i en periode som har vært preget av koronapandemien, er svært gledelig. Alle har stått på og jobbet hardt for å holde fremdriften, både ansatte i Sporveien og hos vår entreprenør Trasé AS. Jeg vil også rette en stor takk til alle naboer, næringsdrivende og andre berørte parter, for tålmodigheten gjennom anleggsperioden, sier Per Magne Mathisen i Sporveien.

Tidligere i «Trikkeprogrammet» kan nevnes Prinsens gate, som stor ferdig i 2017, Tinghuset – Tullins gate som var ferdig i 2019, opprustningen av Grefsenveien ovenfor Storokrysset, Thorvald Meyers gate og Majorstuen, ble alle ferdigstilt i 2020. Bispegata ble ferdig tidligere i år, og i Storgata gjenstår kun mindre arbeider.

Neste år vil de første av 87 nye, moderne trikker begynne å ta med passasjerer. Da vil også basene på Holtet og Grefsen oppdateres.

Fakta om «Trikkeprogrammet»

I 2013 setter Oslo kommune i gang Trikkeprogrammet.

I 2015 vedtar bystyret i Oslo at trikketilbudet i hovedstaden skal fornyes ved kjøp av nye trikker og opprustning av Oslos gater. I tillegg må mange gamle vann- og avløpsrør byttes ut.

I 2015 får Sporveien hovedansvaret for Trikkeprogrammet av byrådet i Oslo, og i dag er Sporveien overordnet ansvarlig for gjennomføringen – i samarbeid med Bymiljøetaten og Ruter.

Trikkeprogrammet er Sporveiens investeringsprogram for trikk og omfatter innkjøp av 87 nye, moderne trikker, oppgradering av infrastruktur og trikkeskinner og utvikling av trikkebaser (garasje, verksted og vaskeanlegg).

Målet med Trikkeprogrammet er å gi hovedstaden et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud.

De nye trikkene vil være standardtrikker med en vel utprøvd teknologi tilpasset Oslos forhold.

Som del av Trikkeprogrammet i Oslo ligger det en plan for infrastruktur oppgraderinger som tar utgangspunkt i at Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten koordinerer og samkjører sine respektive oppgraderingsplaner.

De nye trikkene er planlagt levert for testkjøring i Oslo fra og med 2020.

Målet er at alle nye trikker skal være på plass i Oslos gater i løpet av 2024.

Sporveien og Ruter samarbeider om arbeidet som skjer i design- og teknisk utviklingsfase, og om hvordan de 87 nye trikkene skal brukes og inngå i det totale, fremtidige kollektivtrafikktilbudet etter levering.

Kilde: Sporveien