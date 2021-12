Rektor: – Det ga seg selv til slutt. Det var umulig å drive skole

Førjulstiden på Oslos mange skoler pleier vanligvis å være en hyggelig tid, med juleaktiviteter og julekos.

Men slik blir det ikke i år.

Fram til onsdag var det kun Smestad og Løren skole som hadde stengt. På ettermiddagen onsdag kom meldingen om at alle skoler stengte fysisk, og blir digitale ut året.

Det var under onsdagens bystyremøte at helsebyråden gjorde det kjent at skolene skulle stenges fra 17. desember.

– Situasjonen i Osloskolen er presset. Mange ansatte er fraværende på grunn av sykdom eller karantene. Mange foreldre er bekymret for at barna deres skal bli smittet rett før jul. Basert på situasjonen i skolene og etter klare faglige råd har byrådet i dag besluttet å innføre heldigital undervisning fra og med fredag 17. desember i grunnskole, videregående, fagskolene og i voksenopplæringen, sa Steen.

Tirsdag sa han til Dagsavisen at det ikke var aktuelt å stenge skolene. Snuoperasjonen kom få timer før bystyret skal behandle et forslag fra Rødt om å ikke bare stenge skolene fram til jul, men også å stenge aktivitetsskolene og barnehagene, også i romjula. I byrådets pressemelding presiseres det at barnehager og AKS skal være åpne, men Rødts forslag om stenging av barnehagene skal etter planen stemmes over på bystyremøtet i kveld.

Mange tilfeller hver dag

For Smestad skole har smitteutfordringen vært stor lenge.

– Hver dag i en to ukers perioden fikk vi mellom fem og 14 mye smittede. Det gikk ei kule varmt her. Vi sendte stadig vekk hjem lærere og assistenter som måtte i karantene. Det ga seg selv til slutt. Det var umulig å drive skole, sier rektor Anton Rygg til Dagsavisen.

Rektor ved Smestad skole, Anton Rygg. (Privat)

– I helgen fikk vi også mistanke om et omikron-tilfelle, uten at det er bekreftet ennå, legger han til.

Rektor Rygg er glad for at byrådet nå har valgt en digital løsning ut året.

– Dette er det lureste som kunne vært gjort. I 99 av 100 tilfeller ville jeg ha sagt at fysisk skole er det beste, men nok er nok, sier han.

— Anton Rygg, rektor Smestad skole

– Det er nok mange argumenter som kunne vært for fortsatt åpen skole, men disse kunne fort snus til kontra, sier rektoren, og nevner paradokset med at det ikke var karanteneplikt for elever, men for lærere.

– Det er ikke godt smittevern at eleven kan komme tilbake dagen etter at en elev i klassen er smittet, mens læreren må bli hjemme, sier han.

Med stadig økende smittetall blant elever og lærere var det vanskelig å drive skole.

– Det var også veldig vanskelig å få tak i vikarer. Hvem har vel lyst til å komme til en skole med galopperende smittetall, spør han retorisk.

– Uten at det har vært avgjørende for bydelsoverlegens avgjørelse om å stenge, var det nok mange som pustet lett ut. Mange ansatte hadde nok bekymringer om hvordan det ville gå med julefeiringen om de skulle vært smittet rett oppunder jul, sier han.

– En god avgjørelse

Utdanningsforbundet har lenge tatt til orde for å stenge skolene, og er glad for at byrådet nå stenger skolene ut året.

– Dette er vi glad for, og i har jobbet for dette, sier leder av Utdanningsforbundet Oslo, Therese Thyness Fagerhaug til Dagsavisen.

— Therese Thyness Fagerhaug, leder av Utdanningsforbundet Oslo

– Jeg vil tro at det både det store smitteomfanget, det høye sykefraværet, og hensynet et til lærere som risikerte å sitte i karantene i julen er lagt til grunn. Alt sammen gjør at dette er en god avgjørelse, sier hun. Både lærere og skoleledere er utslitt, og vi er glad for at bystyret nå ser at det ikke går lenger, sier hun.

Therese Thynnes Fagerhaug, leder av Utdanningsforbundet Oslo. (Utdanningsforbundet)

Hun tror videre at byrådets avgjørelse om å stenge skolene satt langt inne.

– Jeg vet at vet at mange hadde oppfordret til stenging tidligere. Vi vet jo at det er best for barn og unge å være på skolen, men nå har man kommet til et punkt hvor det er viktigere å innse at man ikke klarer å gi det gode tilbudet på skolen som man bør, sier hun.

– Kjipt

Leder av Elevorganisasjonen i Oslo, Hana Mulalic, hadde håpet på et annet utfall enn stengte skoler.

– Vi synes det er kjipt at det nå blir hjemmeundervisning nok en gang, og det like oppunder jul. Riktignok er det lite pensum som står på timeplanen den siste uken, men det sosiale aspektet blir borte, sier hun til Dagsavisen.

Hana Mulalic, leder av Elevorganisasjonen Oslo. (Elevorganisasjonen)

– Særlig for de som er vant med å ha det kjipt i jula fra før, blir dette nå forsterket. Man mister nå den høytidsfølelsen denne tiden, og også tryggheten mellom lærer og elev, sier hun.

Hun har stor forståelse for at lærere og ansatte er glade for at skolene stenger, og at de slipper risikoen med å bli smitte, og gå en jul i karantene i møte.

– Sykefraværet blant lærere og elever er høyt, og redselen for å gå i karantene er stor. Det vi reagerer på er at dette styres av nasjonale og kommunale vedtak. Vi synes at bydelene og bydelsoverlegen sammen med den enkelte skole og elever burde tatt avgjørelsen om å stenge skolene eller ikke, sier hun.

Små grupper

Selv om Smestad skole har vært gjennom runder med digital undervisning tidligere, tar det tid å få alt opp å stå igjen.

– Den første dagen gikk med på å friske opp. Mange har vært igjennom dette tidligere men for de på første trinnet er dette helt nytt. Og det er vanskelig å ha undervisning for førsteklassinger på Teams, sier rektor Rygg.

– Perfekt hjemmeskole blir det ikke fra dag en.

Fortsatt er det noen elever som får fysisk undervisning på skolen.

– Vi har to mottaksgrupper med elever som har lite kjennskap til norsk. Vi har også en spesialklasse med sårbare elever, samt at vi har noen elever som har foreldre som er i samfunnskritiske jobber, sier han.

– Et viktig ting med det å drive skole er å ha et ekstra blikk på de sårbare. Så vi vil fortsatt ha fysisk skole for disse, sier rektor Anton Rygg.

Nå håper han at dette tiltaket vil snu utviklingen.

– Og at vi er tilbake med en fysisk skolehverdag etter jul, sier han.

