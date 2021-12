1.100 nye smittetilfeller i Oslo siste døgn

Det viser tallene Oslo kommune publiserer på sine nettsider. Den forrige rekorden ble satt tirsdag da kommunen først meldte om 1.194 smittede det siste døgnet, men senere ble dette tallet oppjustert til 1.206 smittede.

De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 994 smittede per dag.

Smittetallene er høyest i Søndre Nordstrand bydel. Her er det et smittetrykk på 2.915 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Deretter følger Bjerke og Gamle Oslo bydel med henholdsvis 2.642 og 2.231.

Tallene er lavest i bydelene Nordre Aker, Sagene og Østensjø.

[ Helsebyråd Robert Steen: Vil at alle skal få tilgang til gratis hjemmetest ]

Til sammen er 83.774 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

Det siste døgnet er det registrert 6.003 koronasmittede personer i Norge, det høyeste noen gang under pandemien.

Her er smittetallene for Oslo og de enkelte bydelene

Det siste døgnet er det registrert 6003 koronasmittede personer i hele Norge. Det er det høyeste antallet siden pandemien startet og 3644 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 4856 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 3844, så trenden er stigende.

Tirsdag var 363 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var fem flere enn dagen før.

[ Må permittere alle ansatte: – De tar ikke næringen seriøst ]

118 av pasientene ligger på intensivavdeling, og blant dem er 63 på respirator. Det er ni flere på intensiv og én flere på respirator sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

I alt er 328.747 personer registrert med positive koronatester i Norge siden i fjor.

Saken fortsetter under videoen

1141 koronasmittede personer er døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Seks av ti døde er over 80 år gamle. Blant koronasmittede under 50 år er det meldt om 26 dødsfall.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen