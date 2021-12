Skoler og barnehager i Oslo har åpent som vanlig tirsdag

For de aller fleste betyr det et åpent tilbud ut fra vanlige tider, heter det i en pressemelding fra Oslo kommune. Onsdag kan det bli hjemmeskole for enkelte elever om skolene behøver tid til å forberede overgang til gult nivå.

Mandag kveld kunngjorde regjeringen på en hasteinnkalt pressekonferanse at det innføres gult nivå i alle landets barnehager og barne- og ungdomsskoler, og rødt nivå i videregående skoler fra torsdag 16. desember.

– Fra torsdag innføres det gult nivå for barnehager og grunn- og ungdomsskoler og rødt nivå for videregående som regjeringen annonserte. Oslo fortsetter også massetestingen av elever fra 1–10 trinn og for ansatte i barnehagene, sier Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), som er utdanningsbyråd i Oslo.

I mange barnehager og skoler i Oslo er det svært høyt fravær blant ansatte på grunn av sykdom eller karantene. Det kan føre til at flere foreldre må være klar for hjemmeskole.

– De skjerpede tiltakene på gult og rødt nivå kan gjøre det enda mer krevende å drive et smittevernfaglig forsvarlig tilbud. Økt karantene vil også kunne bidra til at foresatte må forberede seg på et redusert tilbud og mer digital undervisning fram mot jul, sier Holmås Eidsvoll.

Siste skoledag for skolene i Oslo vil fortsatt være tirsdag 21. desember.

