Oslos næringsliv i krise: - All grunn til å frykte konkurser

– Dette er krevende for mange av våre medlemsbedrifter. Dette er bedrifter som har hatt det vanskelig før, og nå får de det enda vanskeligere, sier fungerende regiondirektør i NHO Viken Oslo, Benedicte Røer til Dagsavisen.

Frykter konkurser

NHO Viken Oslo har jevnlig medlemsundersøkelser blad sine bedrifter, og i den siste undersøkelsen, som ble gjort uken før regjeringen igjen stengte alle kraner, fortalte 39 prosent av medlemsbedriftene i NHO Reiseliv at de frykter konkurs.

– Det tallet er nok ikke blitt mindre nå, sier regionsdirektøren.

Tirsdag morgen kom regjeringen med sine støtteordninger, men Benedicte Røer er ikke fornøyd med hva myndighetene kom med.

– Tiltakene er dramatiske for bransjen. Etter den forrige nedstengingen forsvant mange i bransjen over i andre yrker, og det var vanskelig å få tak i folk igjen da Norge igjen åpnet. Det er viktig å holde på folk, og derfor er det viktig at regjeringen også kommer med en lønnsstøtteordning slik at bedriftene kan holde på kompetente medarbeidere, sier hun.

Fungerende regionsdirektør i NHO Viken Oslo, Benedicte Røer. (NHO Viken Oslo)

Dagsavisen ringte kort tid etter regjeringens pressekonferanse tirsdag morgen, men av det hun har fått med seg, mener hun at de ikke treffer godt nok

– Den nasjonale ordningen dekker inn november og desember. Men ikke januar, som er den måneden som er den verste perioden for bransjen. Tiltakene burde vart like lenge som smittevernperioden, sier hun.

Dramatisk

I slutten av september avsluttet regjeringen Solberg sin regjeringsperiode med nærmest å erklære pandemien for over. Meter’n ble skrotet, vi kunne igjen henge i baren, vi kunne klemme, håndhilse, sitte tett og være sammen så mange vi bare ønsket.

Men lykken var kortvarig, eller eksakt 76 dager. Da satte en ny variant av viruset oss ut av spill, og det ene strenge tiltaket avløste det andre.

For mange bedrifter var desember måneden de skulle ta igjen det tapte, og redde i land et dårlig år. Men midt i den beste perioden fikk de ølglasset midt i ansiktet.

– Vi har fått mange henvendelser fra fortvilede bedrifter. Ved den forrige nedstengingen tæret det veldige på lommebøkene, og mange står derfor i en krevende situasjon. Nok en gang er det denne bransjen som tar støyten, og som igjen er i knestående. Derfor er det viktig at myndighetene kommer med tiltak som treffer, sier hun.

Må avlyse

Rockefeller er en av de store konsertarrangørene i hovedstaden, og daglig leder, Roar Gulbrandsen sier at de må avlyse en del arrangementer fremover.

– Vi har en del avlysninger, mens andre arrangementer gjennomføres nedskalerte i henhold til myndighetenes krav, sier han til Dagsavisen.

Han håper at dette ikke vil gå ut over de ansatte.

– Permitteringer av ansatte er noe vi forsøker å unngå i det lengste, men vi har en plikt til å se på alle mulige løsninger for å kunne overleve hvis denne nedstengningen vil vare. Så vurderingen om vi må gå til permitteringer gjøres i disse dager. Samtidig ønsker vi at en varslet lønnskompensasjonsordning snarest ser dagens lys slik at vi kan beholde flere i arbeid, sier han.

Hvordan ser du på fremtiden for Rockefeller nå, etter nok en nedstenging?

– Vi er nedstemte. Det er en brutal tid for kulturlivet. Men Rockefeller skal overleve. Vi jobber beinhardt hver eneste dag for å sikre videre drift og håper at trenden snarest skal snu slik at vi igjen kan ønske velkommen til trygge og kvalitetsmessig gode konserter og kulturarrangementer både på Rockefeller, John Dee og Sentrum Scene.

Hva synes du om de kompensasjonsordningene myndighetene har kommet med nå?

– Det er for tidlig å si før vi har fått sett forskriftene til ordningene. Vi er glade for at ordningene utvides og gjeninnføres, men vi vet ikke om det er nok penger og riktig innretning på ordningene slik at de treffer kulturaktørene under denne nye nedstengningen.

Rockefeller rammes hardt av de nye tiltakene. (Aleksander Andersen/NTB)

Byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (Ap), frykter at vi igjen vil se konkurser i bransjen, men mener at regjeringens støtteordninger treffer riktig.

– Min vurdering er at vi har all grunn til å frykte konkurser, sier hun stille.

Pressekonferanse med Oslo kommune om koronasituasjonen Næringsbyråd Marie Victoria Evensen. (Vidar Ruud/NTB)

– Timingen for denne nedstengingen er utrolig dårlig. Nå var de inne i en periode, hvor de skulle ta igjen en del av det tapte. Så kommer denne nye virusvarianten og snur opp ned på alt, sier hun til Dagsavisen.

Som næringsbyråd er hun opptatt av at det raskt kommer på plass støtteordninger.

– Det jeg er veldig godt fornøyd med er at det blir 100 prosents kompensasjon for tapte varelagre. Mange har kjøpt inn mat og drikke for hele perioden, og risikerer nå å måtte kaste mye. Derfor er det bra at de ikke taper penger på dette, sier hun.

Videre mener hun at det raskt kommer på plass lønnsstøtteordninger, som hindrer at bedrifter må permittere ansatte.

– Jeg har hatt møte med partene, og dette er noe av det de er mest opptatt av. Derfor er det bra at det er enighet, også fra myndighetenes side at dette må på plass, sier hun.

Hun har ikke fått gått i detalj på regjeringens kompensasjonsordninger, men hennes foreløpige vurderinger er at ordningene treffer.

– Og at de imøtegår tidligere svakheter, sier hun.

Om byrådet vil komme med egne ordninger, mener hun er for tidlig å si noe om.

– Det er staten som har de store økonomiske musklene og det er staten som må ta ansvar. Men vi ser alltid etter tiltak vi kan gjøre. Blant annet så har vi lagt inn gratis gateleie i 2022, noe vi vet er et treffsikkert tiltak, selv om det er små tiltak, sier hun.

