1.194 nye koronasmittede i Oslo

Det viser tallene Oslo kommune publiserer på sine nettsider. 1.194 smittede er ny rekord – den forrige toppen var 9. desember da det ble registrert 1.150 smittede.

Smittetallene er høyest i bydel Søndre Nordstrand med 2.907,2 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Deretter følger bydel Bjerke med 2.402,6 smittede per 100.000 og bydelene Nordstrand og Gamle Oslo som ligger nesten likt med henholdsvis 2.152,2 og 2.151 smittetilfeller.

Lavest smittetrykk er det i Nordre Aker med 1.338,3 smittede per 100.000 innbyggere. Deretter følger Sagene med 1.632,3 og Frogner med 1.732,8.

De siste to ukene er 13.556 personer registrert koronasmittet i Oslo, og siden mars er det registrert 82.664 smittede.

Her er smittetallene for Oslo og de enkelte bydelene

Det siste døgnet er det registrert 4.864 nye koronasmittede personer i Norge. Det er 747 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 4.733 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 3.687, så trenden er stigende.

Smitterekorden ble satt torsdag 9. desember med 5.355 nye koronasmittede på ett døgn.

Mandag var 358 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var 27 flere enn dagen før og ny rekord så langt i pandemien.

Over 300.000 smittede

109 av pasientene ligger på intensivavdeling, og blant dem er 62 på respirator. Det er tre flere på intensiv og fire flere på respirator sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

I alt har nå 322.744 personer testet positivt for covid-19 i Norge.

Til sammen er 1.136 koronasmittede personer døde her i landet siden mars 2020, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast. Seks av ti døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om 26 dødsfall i Norge.

Være der for hverandre

På en hasteinnkalt pressekonferanse mandag kveld ble det kunngjort flere nasjonale tiltak som har som mål å begrense smittespredningen.

Regjeringens hovedgrep for å få kontroll over situasjonen er i første omgang full skjenkestopp, gult nivå i skolen og strenge regler for arrangementer. I tillegg skal alle som kan ha hjemmekontor pålagt dette.

– Det blir jul. Du kan reise hjem i jula, og du kan være med dine nærmeste. Vi kan ikke være så mange sammen, men vi kan være der for hverandre, sa statsminister Jonas Gahr Støre på pressekonferansen mandag kveld.

