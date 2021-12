936 nye koronasmittede i Oslo

Det viser tallene Oslo kommune publiserer på sine nettsider.

De siste 14 dagene er det i snitt blitt registrert 942 nye koronatilfeller per dag.

Smittetallene er høyest i bydel Søndre Nordstrand med 2.932,8 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Deretter følger bydel Bjerke med 2.229,1 smittede per 100.000 og Nordstrand med 2.176,9.

Lavest smittetrykk er det i Nordre Aker med 1.319,5 smittede per 100.000 innbyggere. Deretter følger Sagene med 1.639 og Frogner med 1.656,9.

De siste to ukene er 13.192 personer registrert koronasmittet i Oslo, og siden mars er det 81.455 smittede.

Her er smittetallene for Oslo og de enkelte bydelene

Det siste døgnet er det registrert 3.622 koronasmittede i hele Norge. Det er 1.046 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 4.626 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 3.510, så trenden er fortsatt stigende.

Søndag var 331 koronapasienter innlagt på sykehus. Aldri før har Norge hatt flere innlagte koronapasienter enn nå. Av de 331 ligger 106 på intensivavdeling og 58 får respiratorbehandling, opplyser Helsedirektoratet.

I alt har 317.880 personer testet positivt for korona i Norge, ifølge tall oppdatert natt til mandag.

Til sammen er 1.136 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

